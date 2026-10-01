„Tempo drosseln!“ Frösche und Kröten ziehen in den Winter

Wenn die Tage kühler werden, machen sich viele Amphibien auf den Weg in ihre Winterlager. Unterschlupf finden sie unter Laub, Totholz oder im Boden. Doch die Straßen werden für Kröten und Frösche oft zur tödlichen Falle.

Amphibien gehören weltweit und in Österreich zu den am stärksten bedrohten Tiergruppen. Rund 41 Prozent der Arten sind global gefährdet. Hierzulande steht bereits jede heimische Art auf der Roten Liste. Neben schwindenden Lebensräumen, dem Klimawandel und Krankheiten fordert vor allem der Straßenverkehr extrem viele Opfer, wie Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund Österreich betont. Der Verband appelliert daher dringend an die Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer.

Alle Amphibien mit Ausnahme vom Alpensalamander auf Gewässer angewiesen

Bis auf den Alpensalamander sind alle heimischen Amphibien auf Gewässer angewiesen, um sich fortzupflanzen. Sowohl auf dem Weg zu den Laichplätzen als auch beim Rückzug in die Winterquartiere müssen sie oft Straßen überqueren. Für Millionen Lurche endet diese Reise jährlich tödlich. Wie hoch das Risiko ist, überfahren zu werden, hängt vor allem von der Fahrbahnbreite, dem Verkehrsaufkommen, dem Tempo der Fahrzeuge und der Zeit ab, die die Tiere auf der Straße verbringen. Besonders Arten wie Erdkröte, Grasfrosch und Springfrosch, die treu an ihre Laichplätze zurückkehren und große Wege zurücklegen, leiden unter dem Straßenverkehr.

Besondere Vorsicht im Herbst und im Frühjahr

Vor allem im Frühjahr ist besondere Vorsicht geboten, denn um diese Zeit wandern die Tiere von ihren Winterquartieren zu ihren Laichgewässern. Jedoch sollte man auch im Herbst vermehrt Obacht geben, denn im September und Oktober wandern sowohl die erwachsenen Amphibien als auch die Jungtiere zurück in ihre geschützten Winterquartiere und ziehen sich in Laubhaufen, unter Totholz und sogar unter die Erde zurück und überwintern dabei gerne in Wäldern und Hecken“, so Trcka-Rojas.

Dringender Appell: „Tempo drosseln!“

Durch den früheren Einbruch der Dunkelheit im Herbst fällt die Hauptaktivität der Tiere genau in den abendlichen Berufsverkehr. Die Expertin des Naturschutzbundes appelliert daher an alle Autofahrenden: „Achten Sie besonders bei Regen und Dämmerung auf Schutzzäune sowie Warnschilder. Wer Tempo nimmt, idealerweise auf unter 30 km/h, kann die Zahl der tödlichen Zusammenstöße drastisch senken.“