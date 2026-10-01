Extra-Schlaf-Zeit: Früher als in den vergangenen Jahren heißt es Ende Oktober wieder Uhren umstellen. Heuer trifft es Österreich sogar zum frühestmöglichen Termin. Bereits am 25. Oktober schlafen wir eine Stunde länger.

Wir sind endgültig im Herbst angekommen: Die Tage werden kürzer und die Sommerzeit neigt sich dem Ende zu. Ende des Monats steht Österreich daher wieder die nächste Zeitumstellung bevor. Und die fällt 2026 sogar auf den frühestmöglichen Termin. In der Nacht von Samstag, 24. Oktober, auf Sonntag, 25. Oktober, wird an den Uhren gedreht und eine Stunde zurückgestellt.

Winterzeit beginnt ein paar Tage früher als in den Vorjahren

Langschläfer dürften sich freuen: Um 3.00 Uhr werden die Uhren auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Die Nacht verlängert sich dadurch um eine Stunde. Einen solch Termin für die Zeitumstellung gab es zuletzt 2020 und davor im Jahr 2015. In den Vorjahren geschah die Umstellung von der Sommer-auf die Winterzeit jeweils erst einige Tage später. Während die Umstellung heuer auf den frühestmöglichen Termin fällt, steht uns im kommenden Jahr genau das Gegenteil bevor: zum spätestmöglichen Termin.

Was hältst du von der Zeitumstellung? Soll abgeschafft werden! Ich mag die Zeitumstellung Ist mir eigentlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Umstellung genau geregelt

Die Termine für die Zeitumstellung stehen genau fest. Am letzten Sonntag im März stellen wir auf Sommerzeit um, am letzten Sonntag im Oktober zurück auf Winterzeit. Bei der Umstellung im Oktober wird die Uhr nachts um eine Stunde zurückgedreht. Je nach Kalender fällt dieser Tag auf ein Datum zwischen dem 25. und 31. Oktober.

Per Verordnung im Ministerrat beschlossen

Österreich hält auch in Zukunft an der Zeitumstellung fest. Für die Jahre 2027 bis 2031 hat die Bundesregierung die genauen Termine für den Start und das Ende der Sommerzeit nun per Verordnung geregelt. Grundlage ist das EU-Recht, das den Rhythmus jeweils für fünf Jahre europaweit festlegt.