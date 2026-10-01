Geständig: Sie sollen 198 Einbrüche in 8 Bundesländern begangen haben

8 Bundesländer, 198 Tatorte: Eine kriminelle Bande aus der Slowakei soll für eine immense Reihe an Einbrüchen in ganz Österreich verantwortlich sein.

Eine akribische Ermittlung des Landeskriminalamtes Niederösterreich (LKA NÖ) führt zum Ermittlungserfolg: Die Kriminalisten kamen einer mutmaßlich fünfköpfigen Einbrecherbande auf die Spur, die von der Slowakei aus operiert haben soll und in unterschiedlichen Konstellationen, insgesamt 198 Einbrüche, vorwiegend in Wasch- und Staubsaugerautomaten bei Tankstellen und Waschanlagen, begangen haben soll.

5 Kriminelle richteten enormen Schaden in 8 Bundesländern an

Zwischen November 2025 und Juni 2026 richtete die Gruppe in fast allen Bundesländern (lediglich Vorarlberg blieb verschont) enormen Schaden an. Dieser beläuft sich auf über 236.000 Euro, wobei der Sachschaden mit mindestens 187.000 Euro den Wert der erbeuteten Münzen (rund 49.000 Euro) weit übersteigt.

Festnahmeserie von Januar bis Juni

Den Ermittlern gelang es bereits Anfang des Jahres, zwei Täterfahrzeuge zu identifizieren, was kurz darauf zu den ersten Festnahmen führte. Am 9. Januar 2026 nahmen Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität einen 39-jährigen Österreicher mit Wohnsitz in der Slowakei sowie einen 38-jährigen Slowaken in Wien-Donaustadt fest, nachdem diese zuvor Automaten im Bezirk Gänserndorf aufgebrochen hatten. Beide wurden daraufhin in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Einige Monate später, am 21. April 2026, klickten schließlich in Gmunden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels die Handschellen für einen 36-jährigen Slowaken, der sich bei der Einvernahme geständig zeigte.

Festgenommene zeigten sich größtenteils geständig

Der entscheidende Schlag gegen die Bande folgte schließlich am 3. Juni 2026: Nach erneuten Einbrüchen im Bezirk Baden stoppten Fahnder des LKA NÖ den 38-jährigen mutmaßlichen Haupttäter und eine gleichaltrige Komplizin in Alland. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs stellten die Polizisten Einbruchswerkzeug sowie rund 300 Euro Münzgeld sicher, woraufhin die beiden Verdächtigen in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert wurden. Insgesamt zeigten sich die Festgenommenen bei den Vernehmungen zu den Vorwürfen größtenteils geständig.