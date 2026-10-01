ASFINAG erwartet hier Staus: Reisesaison vor nächstem Höhepunkt

Am kommenden Wochenende erreicht die Reisesaison noch einmal einen Höhepunkt. Grund dafür ist der Start der zweiwöchigen Herbstferien in mehreren deutschen Bundesländern, berichtet die ASFINAG.

Zusätzlich zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober starten dann eben die Herbstferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Demnach ist vor allem auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen durch Österreich am kommenden Wochenende mit deutlich mehr Reiseverkehr zu rechnen, weiß die ASFINAG. Betroffen sind dabei die A9 Pyhrn Autobahn, die A10 Tauernautobahn und die Inntal- sowie die Brennerroute (A12 und A13). Verzögerungen sind dabei besonders an den bekannten Engstellen zu erwarten, darunter etwa die Mautstelle St. Michael auf der A10, die A11 vor dem Karawankentunnel, der Großraum Innsbruck sowie die A13 vor der Luegbrücke.

Auch an Grenzübergängen könnte es stauen

Zudem sind Wartezeiten auch durch die bestehenden Grenzkontrollen möglich. Bei der Einreise kann es etwa insbesondere an den Grenzübergängen Nickelsdorf, Kittsee, Spielfeld und beim Karawankentunnel zu Verzögerungen kommen, betroffen von den Grenzkontrollen Richtung Deutschland sind die Übergänge in Kufstein, beim Walserberg und Suben.