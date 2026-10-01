Lokal auch Regen möglich: So wird das Wetter am Freitag in Österreich

Vor allem im Westen des Landes dominieren am Freitag die Wolken, im Osten sind durchaus ein paar Sonnenstunden drin - im Laufe des Tages ziehen aber auch hier immer wieder Wolkenfelder durch.

Am Freitag, 2. Oktober 2026, werden wettertechnisch von Vorarlberg bis Salzburg dichte Wolkenfelder überwiegen, lokal kann es sogar kurz regnen. „Ganz im Westen bleibt es trüb, nach Osten werden die Wolken weniger. Östlich von Salzburg überwiegt oft der Sonnenschein, aber auch hier ziehen immer wieder dichte und hohe Schleierwolken auf, die den Sonnenschein zeitweise dämpfen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

So warm wird es am Freitag in Österreich

Südlich des Alpenhauptkamms sind auch mitunter Nebelfelder in Becken und Tälern möglich, die sich zusätzlich länger halten. Der Wind kommt am Freitag aus unterschiedlichen Richtungen und weht nur im Nordosten teils mäßig. Die Temperaturen liegen in der Früh bei vier bis 14 Grad und erreichen Höchstwerte von 17 bis 24 Grad.