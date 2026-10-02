Meiste Bestellungen: Das ist Österreichs absolute Schnitzel-Hauptstadt

Der neue Lieferando-Index zeigt: Mit beeindruckenden 142.318 Bestellungen - umgerechnet 7,4 Schnitzel pro 100 Einwohner - sichert sich Wien den Titel als Schnitzelhauptstadt 2026 und löst damit Graz ab.

Der Vorjahressieger Graz muss sich geschlagen geben: 2026 ist Wien die absolute Schnitzel-Hauptstadt.

Der Vorjahressieger Graz muss sich geschlagen geben: 2026 ist Wien die absolute Schnitzel-Hauptstadt.

Wien ist Schnitzelhauptstadt 2026: Laut dem aktuellen Wiener Schnitzel-Index von Lieferando führten 142.318 Bestellungen zum Thronwechsel. Der Vorjahressieger Graz muss sich geschlagen geben, glänzt jedoch mit den besten Restaurantbewertungen. Der Report zeigt zudem zwei klare Trends: Das Schweineschnitzel gewinnt überraschend an Beliebtheit und für echte Schnitzelliebe wird tief in die Tasche gegriffen. Das Spitzenangebot schlägt mit 89,90 Euro zu Buche.

©Lieferando Österreich

7,4 Bestellungen pro Einwohner

Im aktuellen Wiener Schnitzel-Index 2026 untersucht Lieferando Österreich die Bestelldaten aus Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Gemessen an der Bevölkerungsdichte führt Wien mit 7,4 Bestellungen je 100 Einwohnern deutlich vor Linz (5,7), Graz (4,9), Innsbruck (4,6) sowie Salzburg (2,1).

Die Top 5 im Ranking: Wien – 7,4 Schnitzel/Einwohner

– 7,4 Schnitzel/Einwohner Linz – 5,7 Schnitzel/Einwohner

– 5,7 Schnitzel/Einwohner Graz – 4,9 Schnitzel/Einwohner

– 4,9 Schnitzel/Einwohner Innsbruck – 4,6 Schnitzel/Einwohner

– 4,6 Schnitzel/Einwohner Salzburg – 2,1 Schnitzel/Einwohner

Wien hat die Masse, Graz hat die Klasse

Trotz des Wiener Titels bei den Bestellzahlen verzeichnet Graz die höchsten Qualitätsbewertungen im Index 2026. Die steirische Landeshauptstadt führt das Ranking der Schnitzelrestaurants mit durchschnittlich 4,34 von 5 Sternen an. Es folgen Linz mit 4,26, Wien mit 4,24, Innsbruck mit 4,18 und Salzburg mit 4,15 Sternen. Somit zeigt die Auswertung zwei Schwerpunkte: Wien dominiert die absolute und relative Bestellhäufigkeit, während Graz bei der Kundenzufriedenheit an der Spitze liegt.

„Das Wiener Schnitzel gehört zu Österreich wie kaum ein anderes Gericht. Umso spannender ist es zu sehen, dass sich auch innerhalb weniger Jahre Verschiebungen zeigen: Wien holt sich 2026 erstmals die Schnitzelkrone, während Graz bei den Bewertungen vorne bleibt. Genau diese Unterschiede machen den Wiener Schnitzel-Index für uns so interessant: Unsere Bestelldaten zeigen, wie lebendig österreichische Esskultur ist und wie unterschiedlich ein echter Klassiker im ganzen Land bestellt wird.“ Natascha Mauthner, Geschäftsführerin Lieferando Österreich

Schweineschnitzel feiert Comeback

Während der Schnitzelkonsum insgesamt leicht zurückgeht, feiert ein Klassiker sein Comeback: Das Schweineschnitzel trotzt dem Gesamttrend und legt um 1,8 Prozent auf 38.586 Bestellungen zu. Dagegen verzeichnen Hühnerschnitzel, Putenschnitzel und Kalbsschnitzel leichte Rückgänge. Insgesamt sank die Zahl der Bestellungen im Jahresvergleich leicht um 2,7 Prozent auf 378.985 Portionen. Auch preislich zeigt die Kurve nach oben: Mit einem Durchschnittspreis von 13,09 Euro stieg der Preis pro Schnitzel um rund 6 Prozent.

Isst du gerne Wiener Schnitzel? Ja, ich liebe es! Nein, mag ich nicht! Bin Vegetarier/ Veganer Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 08:20 Uhr aktualisiert