Rangnick „mit Ergebnis zufrieden“: Österreich kämpft sich in Irland mit 2:2 zurück

Österreich trennt sich in der Nations League 2:2-Unentschieden von Irland. Nach einem enttäuschenden ersten Durchgang lag die Rangnick-Elf in Dublin bereits mit 0:2 hinten, bewies nach dem Seitenwechsel jedoch Moral.

Österreich beweist in der Nations League Kämpferherz. Trainer Rangnick freute sich zwar nicht über die erste Halbzeit, zeigte sich aber zufrieden mit dem Gesamtergebnis.

Österreich beweist in der Nations League Kämpferherz. Trainer Rangnick freute sich zwar nicht über die erste Halbzeit, zeigte sich aber zufrieden mit dem Gesamtergebnis.

Dank einer starken zweiten Halbzeit wendet das ÖFB-Team in der Nations League eine Pleite ab: Nach einem 0:2-Pausenrückstand kämpften sich die Österreicher in Dublin noch zu einem 2:2 gegen Irland. Alexander Prass und Michael Gregoritsch trafen zum Ausgleich. Teamchef Ralf Rangnick bemängelte zwar den schwachen Beginn, zeigte sich mit dem Endergebnis aber zufrieden.

Fehlstart für Österreich in Dublin

Der Auftakt verläuft für die ÖFB-Auswahl nach Maßgabe eines Albtraums. Die aggressiven Gastgeber setzen Österreich von Beginn an unter Druck und belohnen sich bereits in der 12. Minute: Troy Parrott tankt sich durch die Abwehr und netzt zum 1:0 ein. Auch in der Folge findet das Rangnick-Team kein Mittel gegen die zweikampfstarken Iren, die das Spielgeschehen weitgehend diktieren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff folgt der nächste Rückschlag: Parrott verwandelt in der 45. Minute einen Elfmeter zum bitteren 2:0-Pausenstand.

Nach der Pause dreht Österreich auf

Nach dem Seitenwechsel belohnen Rangnicks Joker die österreichische Aufholjagd: Prass (71.) und Gregoritsch per Freistoß (77.) stellen binnen sechs Minuten auf 2:2. In der Schlussphase drücken die Gäste sogar auf den Sieg, während Wiegele hinten rettet. Rangnick resümiert: „Am Schluss waren wir dem Sieg näher. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der ersten Halbzeit nicht.“ Dank des 2:2 in Dublin bleibt Österreich mit sieben Punkten aus drei Spielen weiterhin an der Spitze der Nations-League-Gruppe.

Jetzt geht’s auswärts im Kosovo weiter

Ohne große Verschnaufpause geht es für Österreich weiter: Am Sonntag um 18 Uhr steigt in Prishtina das Duell gegen den Kosovo, samt Wiedersehen mit dem ehemaligen ÖFB-Coach Franco Foda. Nach der Belastung der letzten Tage lässt Rangnick die Startelf noch offen. Mit Kevin Danso nach seiner Sperre und Junior Adamu stehen ihm jedoch wichtige Alternativen wieder zur Verfügung.