Neue Pickerl-Regeln: Das empfiehlt der ÖAMTC jetzt Autofahrern

Autofahrer in Österreich müssen sich umstellen: Ab Mai 2027 gelten völlig neue Begutachtungsintervalle für das Pickerl. Um den Überblick nicht zu verlieren, hilft der sogenannte Online-"Pickerlrechner".

Ab Mai 2027 gilt für den Großteil der österreichischen Fahrzeuge ein neues §57a-Begutachtungsintervall: Das bisherige 3-2-1-System wird durch eine 4-2-2-2-1-Regelung ersetzt. Das betrifft Autos, Motorräder, Mopeds, Quads sowie leichte Anhänger. Konkret bedeutet das: Die erste Überprüfung ist erst nach vier Jahren fällig, gefolgt von drei weiteren Überprüfungen im Zwei-Jahres-Rhythmus. Danach geht es wie gewohnt jährlich zur Begutachtung.

Online-Tool soll helfen, die Fristen besser im Blick zu haben

Der Pickerlrechner ist ein Online-Tool, mit dem Fahrzeugbesitzer schnell und unkompliziert die für sie gültigen Fristen und Bestimmungen ermitteln können. Das Programm bezieht dabei wesentliche Faktoren wie die Fahrzeugkategorie, das Datum der Erstzulassung sowie die Angaben der derzeitigen Plakette ein. Zudem liefert es Hinweise zu eventuellen Anprüchen auf eine Austauschplakette und zu den passenden Übergangsbestimmungen.

Änderung betrifft nicht nur neue Fahrzeuge

Laut dem ÖAMTC-Experten Andrej Prosenc ist die Unterstützung durch das Tool besonders wichtig, da die Folgen der Gesetzesänderung je nach Fahrzeugalter und Zulassungsmonat unterschiedlich ausfallen. Aufgrund dieser zahlreichen Einzelfälle soll das Digitalangebot den Verbrauchern Orientierung und Transparenz bieten. „Diese Änderung betrifft nicht nur neue, sondern auch viele bereits zugelassene Fahrzeuge. Mit unserem Pickerlrechner wollen wir Orientierung bieten, weil uns bereits jetzt laufend Anfragen zur neuen Regelung erreichen“, so Prosenc weiter.