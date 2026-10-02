Krallenattacke am Steuer: Katze sorgt für Totalschaden auf der Inntalautobahn

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall führte in der Nacht auf Freitag auf der Inntalautobahn zu einem aufwendigen Einsatz: Ein Autofahrer wurde während der Fahrt von seiner Katze attackiert - Sein Wagen überschlug sich.

Das Tier befand sich während der Fahrt angeleint in einem Korb. Als die Katze miaute, leinte sie der Fahrer ab - schmerzhafte Bisse und Kratzer waren die Folge.

Das Tier befand sich während der Fahrt angeleint in einem Korb. Als die Katze miaute, leinte sie der Fahrer ab - schmerzhafte Bisse und Kratzer waren die Folge.

Zu einem turbulenten Verkehrsunfall kam es am 2. Oktober 2026 gegen 00.30 Uhr auf der A12 Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Radfeld (Bezirk Kufstein, Tirol). Ein 57-jähriger Mann war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs, als eine im Wagen mitgeführte Katze für Chaos sorgte.

Katze während der Fahrt abgeleint

Das Tier befand sich zwar in einer Transportbox, war darin jedoch zusätzlich angeleint. Als die Katze während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche von sich gab, wollte der Lenker nach ihr sehen und leinte das Tier ab. Eine verhängnisvolle Entscheidung: Die verschreckte Katze ging umgehend auf den Mann los, biss und kratzte ihn.

Stillstand an der Böschung: Totalschaden am Auto

Durch die Attacke verlor der 57-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Achse und kam schließlich völlig demoliert auf einer angrenzenden Böschung zum Stillstand. Wie durch ein Wunder konnte sich der Mann selbstständig aus dem Wrack befreien; er blieb nach eigenen Angaben unverletzt.

Das Haustier entwischt – Drohneneinsatz

Für die Katze endete die Fahrt mit einer Flucht: Sie entwischte aus dem verunglückten Wagen und rannte in die Dunkelheit. Um das entlaufene Tier zu lokalisieren, rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Neben der Feuerwehr Radfeld, dem Bezirksfeuerwehrverband und der Polizei stand auch die Asfinag im Einsatz. Selbst eine Drohne mit Wärmebildtechnik kam bei der nächtlichen Suchaktion zum Einsatz – bislang allerdings ohne Erfolg. Die Katze bleibt vorerst verschwunden.