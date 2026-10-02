Sprit wieder günstiger: Hier findet man die billigsten Tankstellen

Die neu aufgelegte Spritpreisbremse macht sich an den Tankstellen bemerkbar: Laut der Regulierungsbehörde E-Control verbilligte sich Diesel von Mittwoch auf Donnerstag im Schnitt von 2,250 auf 2,169 Euro pro Liter.

Seit gestern Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, gilt die zweimonatige Spritpreisbremse der Bundesregierung, die vorerst auf zwei Monate, also bis zum 30. November, befristet ist. Sie soll den Treibstoffpreis um etwas über 12 Cent pro Liter senken. Das wird durch eine verringerte Mineralölsteuer sowie eine Deckelung der Händlermargen erreicht. Die Bremse den steigenden Preisen laut Erhebungen der E-Control bereits einen Dämpfer verpasst.

Sprit am Donnerstag in Oberösterreich am günstigsten

Während die Preise vor wenigen Tagen teilweise noch auf einem Rekordhoch waren, kostete der Liter Diesel laut E-Control am Donnerstag durchschnittlich nur noch 2,169 Euro, anstatt von 2,250 Euro am Vortag. Der Liter Super fiel im selben Zeitraum von 1,943 Euro auf 1,862 Euro. Dabei war der Diesel im Bundesländervergleich mit 2,159 Euro am Donnerstag in Oberösterreich am günstigsten, der Median des Liter Super in Niederösterreich mit 1,859 Euro.

©E-Control Die Entwicklung der Preise für Diesel.

©E-Control Die Entwicklung der Preise für Benzin.

Der Spritpreisrechner der E-Control

Mit dem E-Control-Spritpreisrechner lassen sich schnell die günstigsten Zapfsäulen finden: Man sucht entweder direkt nach einer Adresse bzw. einem Bezirk (Anzeige der 5 günstigsten Tankstellen) oder vergleicht ein ganzes Bundesland (Top 10). Die Treffer erscheinen nach Preis sortiert sowohl auf einer Karte als auch in einer Liste. Ergänzende Infos wie Öffnungszeiten und Serviceangebote runden die Übersicht ab.

Königsberger-Ludwig (SPÖ) kündigt konsequente Kontrollen an

Konsumentenschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) fordert, dass die Preissenkungen beim Tanken direkt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen. Um zu verhindern, dass Akteure in der Lieferkette finanziell profitieren, überwacht die E-Control die Margenbegrenzung und die Weitergabe der Steuersenkung. Sollten sich die Anbieter nicht an die Vorgaben halten, droht die Behörde mit rechtlichen Schritten. Die Mineralölsteuer soll mit der Spritpreisbremse um 6,7 Cent sinken, die Marge der Mineralölkonzerne um 3,5 Cent gedeckelt. Wie sich die Preise tatsächlich entwickeln, wird sich zeigen.

Was hältst du von der Spritpreisbremse der Regierung? Das ist zu wenig, es braucht einen Deckel Ich finde, es braucht keine Preisbremse Finde ich super Bin zwiegespalten Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 14:59 Uhr aktualisiert