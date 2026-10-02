Einbruch in Waffengeschäft: Verdächtige nach Verfolgungsjagd festgenommen

Ein Blitzeinbruch in ein Waffengeschäft hat am frühen Freitagmorgen zu einem grenzüberschreitenden Großeinsatz der Polizei geführt. Den Einsatzkräften gelang es, zwei Verdächtige festzunehmen.

Am heutigen 2. Oktober in den Morgenstunden gegen 05.40 Uhr schlugen aufmerksame Zeugen Alarm: Sie hatten beobachtet, wie Unbekannte gewaltsam in ein Waffengeschäft im Innsbrucker Stadtgebiet einbrachen und anschließend mit einem schwarzen SUV vom Tatort flüchteten. Einsatzkräfte aus Österreich und Deutschland ergriffen unverzüglich die Verfolgung.

Verfolgungsjagd über die Grenze: Zuerst im Auto, dann zu Fuß

Die Tiroler Polizei leitete umgehend eine großräumige Sofortfahndung ein. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte das Fluchtfahrzeug kurz darauf im Nahbereich. Anstatt anzuhalten, gab der Lenker Vollgas und flüchtete mit extrem hoher Geschwindigkeit in Richtung der deutschen Grenze. Die Flucht endete schließlich im Bereich Mittenwald (Bayern). Dort verunfallte der schwarze SUV. Die Insassen setzten ihre Flucht daraufhin zu Fuß im Gelände fort.

Großeinsatz führt zum Erfolg

Daraufhin lief ein koordinierter Polizeigroßeinsatz an, bei dem österreichische und deutsche Exekutivkräfte eng zusammenarbeiteten. Der Einsatz zeigte rasch Wirkung: Im Zuge der Durchkämmung des Gebiets konnten bisher zwei tatverdächtige Personen lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des verunglückten Fluchtfahrzeugs stießen die Ermittler auf fette Beute: Im Wagen konnten mehrere entwendete Schusswaffen sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und möglichen weiteren Beteiligten dauern an.