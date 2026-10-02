„Herr der Ringe“ erstrahlt: Oktober bringt Sternschnuppen und Sternenstaub

Der Oktober 2026 wird zum Fest für Hobby-Astronomen. Mit einem Saturn in Bestform, gleich zwei Sternschnuppen-Schauern und dem Jägermond warten spektakuläre Himmelsereignisse auf alle, die nachts gerne nach oben blicken.

Ein Blick in den Himmel lohnt sich bis Ende Oktober.

Ein Blick in den Himmel lohnt sich bis Ende Oktober.

Bereits in der Nacht von 3. auf 4. Oktober erreicht der Saturn seine Opposition. Dabei

stehen Erde, Sonne und der „Herr der Ringe“ nahezu auf einer Linie. Der Planet erscheint

besonders hell und ist die ganze Nacht sichtbar. Schon mit einem Fernglas kannst du das

berühmte Ringsystem erkennen.

Sternschnuppen im Doppelpack

Am 8./9. Oktober erreichen die Draconiden-Sternschnuppen ihren Höhepunkt. Dank des

nahen Neumonds herrschen ideale Beobachtungsbedingungen. Das zweite Highlight folgt in der Nacht auf den 22. Oktober mit den Orioniden. Der Meteorschauer stammt vom „Halley’schen Kometen“ und zieht oft besonders helle Lichtspuren über den Himmel.

Jägermond zum Monatsende

Am 25. Oktober endet die Sommeruhrzeit, wodurch es abends früher dunkel wird. Bereits in den frühen Morgenstunden des 26. Oktober erscheint der Vollmond am Himmel. Der sogenannte „Hunter’s Moon“ oder Jägermond bildet den stimmungsvollen Abschluss eines besonders außergewöhnlichen Astronomie-Monats.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 15:38 Uhr aktualisiert