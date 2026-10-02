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auf dem bild von 5min.at sieht man sterne am himmel.
Ein Blick in den Himmel lohnt sich bis Ende Oktober.
Österreich
02/10/2026
Himmelsereignisse

„Herr der Ringe“ erstrahlt: Oktober bringt Sternschnuppen und Sternenstaub

Der Oktober 2026 wird zum Fest für Hobby-Astronomen. Mit einem Saturn in Bestform, gleich zwei Sternschnuppen-Schauern und dem Jägermond warten spektakuläre Himmelsereignisse auf alle, die nachts gerne nach oben blicken.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Bereits in der Nacht von 3. auf 4. Oktober erreicht der Saturn seine Opposition. Dabei
stehen Erde, Sonne und der „Herr der Ringe“ nahezu auf einer Linie. Der Planet erscheint
besonders hell und ist die ganze Nacht sichtbar. Schon mit einem Fernglas kannst du das
berühmte Ringsystem erkennen.

Sternschnuppen im Doppelpack

Am 8./9. Oktober erreichen die Draconiden-Sternschnuppen ihren Höhepunkt. Dank des
nahen Neumonds herrschen ideale Beobachtungsbedingungen. Das zweite Highlight folgt in der Nacht auf den 22. Oktober mit den Orioniden. Der Meteorschauer stammt vom „Halley’schen Kometen“ und zieht oft besonders helle Lichtspuren über den Himmel.

Jägermond zum Monatsende

Am 25. Oktober endet die Sommeruhrzeit, wodurch es abends früher dunkel wird. Bereits in den frühen Morgenstunden des 26. Oktober erscheint der Vollmond am Himmel. Der sogenannte „Hunter’s Moon“ oder Jägermond bildet den stimmungsvollen Abschluss eines besonders außergewöhnlichen Astronomie-Monats.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 15:38 Uhr aktualisiert
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