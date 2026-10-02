Ganz Wien trauert um außergewöhnliche Künstlerin: „Tiefstes Mitgefühl für ihre Familie“

Eine ganze Stadt trauert um Ingrid Wiener. Die 1942 geborene Künstlerin hinterlässt ein einzigartiges Gesamtwerk. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig findet nach ihrem Ableben bewegende Worte.

Nur einen Tag vor ihrem 84. Geburtstag ist die Künstlerin aus Wien verstorben.

Nur einen Tag vor ihrem 84. Geburtstag ist die Künstlerin aus Wien verstorben.

Das vielseitige Schaffen der 1942 in der Bundeshauptstadt geborenen Ingrid Wiener erstreckt sich von Bildwirkerei und Traumzeichnungen bis hin zu Film und musikalischer Performance. Die Avantgardekünstlerin, die auch eng mit der Wiener Gruppe zusammenarbeitete und mit Oswald Wiener verheiratet war, ist einen Tag vor ihrem 84. Geburtstag verstorben. In ihren charakteristischen Bild-und Wandteppichen verarbeitete sie Alltagsbeobachtungen, Objekte und Erinnerungen zu einer höchst individuellen und persönlichen Bildsprache.

Eng mit dem Belvedere verbunden

Das Belvedere beherbergt in seiner Sammlung Ingrid Wieners mehrteilige Installation Norden (2010–2012). Dem Haus war die Künstlerin auch persönlich eng verbunden: Unvergessen bleibt ihr Auftritt im Belvedere 21 im Juni 2019, wo sie im Rahmen der „Selten gehörten Musik“ gemeinsam mit Christian Ludwig Attersee, Markus Lüpertz, Hermann Nitsch, Gerhard Rühm und Oswald Wiener auf der Bühne stand. Zuletzt besuchte sie das Belvedere anlässlich des 85. Geburtstags ihrer langjährigen Freundin und Weggefährtin Valie Export.

Mit Ingrid Wiener verlieren wir eine außergewöhnliche Künstlerin, die ihren eigenen Weg ging und die Grenzen zwischen Kunst und Leben immer wieder öffnete. Dem Belvedere war sie über viele Jahre hinweg verbunden. Wir werden sie als Künstlerin und als langjährige Wegbegleiterin des Hauses vermissen.“ Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere

Ihr Schaffen ist für Wien von dauerhaftem Wert

Tief betroffen zeigen sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler über das Ableben von Ingrid Wiener. Bürgermeister Ludwig würdigte die Verstorbene als außergewöhnliche Persönlichkeit, die der Kunstszene mit ihrer Eigenständigkeit entscheidende Impulse verliehen habe. Als Wegbereiterin der feministischen Avantgarde sei ihr Schaffen für die Kulturstadt Wien von dauerhaftem Wert.

„Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden und allen, die Ingrid Wiener als inspirierende Persönlichkeit und Wegbegleiterin geschätzt haben.“ Michael Ludwig, Bürgermeister Wien (SPÖ)

2024 erhielt Ingrid Wiener den Österreichischen Kunstpreis für Bildende Kunst

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler hebt hervor, dass Ingrid Wiener das Textile als künstlerisches Medium grundlegend neu definiert hat. Dadurch habe sie tradierte Rollenbilder und Sehgewohnheiten konsequent hinterfragt. Ihre Webarbeiten, Gobelins und Traumbilder zeichneten sich durch eine weltweit geschätzte, eigenständige Bildsprache aus. Zudem habe sie als zentrale Figur der Wiener Avantgarde mit Haltung und Wagemut neue Standards gesetzt: Ein Schaffen, das 2024 mit dem Österreichischen Kunstpreis für Bildende Kunst gewürdigt wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 17:00 Uhr aktualisiert