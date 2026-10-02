Lotto-Ziehung am 2. Oktober: Diese Zahlen sind 1,3 Millionen Euro wert

Am Freitag (2. Oktober) ging es bei Lotto „6 aus 45“ um 1,3 Millionen Euro. Weil am Mittwoch niemand alle sechs Zahlen richtig hatte, wartet bei der Bonus-Ziehung nun ein Jackpot.

Weil bei der Lotto-Ziehung am Mittwochabend niemand die sechs gezogenen Zahlen 2, 12, 19, 21, 26 und 31 richtig auf einem Tippschein hatte, wartet am Freitag ein Jackpot. Bei der Bonus-Ziehung geht es damit um 1,3 Millionen Euro. Zusätzlich wird wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra-Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Freitag, 2. Oktober 2026 gezogen: Lotto : 3, 8, 30, 35, 38, 44 Zusatzzahl: 28

: 3, 8, 30, 35, 38, 44 Zusatzzahl: 28 LottoPlus, 1. Ziehung : 1, 3, 8, 21, 31, 44

: 1, 3, 8, 21, 31, 44 LottoPlus, 2. Ziehung : 1, 3, 7, 15, 16, 37

: 1, 3, 7, 15, 16, 37 Joker: 0, 2, 3, 5, 2,3 alle Angaben ohne Gewähr

Rückblick auf Mittwoch

Einen Lotto-Sechser gab es am Mittwoch zwar nicht, einen größeren Gewinn aber sehr wohl. Ein Spielteilnehmer via win2day hatte fünf Richtige und die Zusatzzahl 23 auf seinem Tipp. Nur die 21 fehlte zum Sechser. Dafür gibt es 80.000 Euro. Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung gab es außerdem einen Solo-Sechser. Ein Quicktipp brachte mehr als 96.000 Euro nach Kärnten. Beim Joker ging der Solo-Gewinn nach Niederösterreich: Die richtige Kombination samt „Ja“ zum Joker ist knapp 162.000 Euro wert. Am Freitag geht es bei LottoPlus je Ziehung um 90.000 Euro.