Sensationsfund: Riesige Wasserreserve in Norditalien entdeckt

In Italien haben Forscher im Gebiet von Venedig ein riesiges unterirdisches Süßwasservorkommen entdeckt. Wie das Nachrichtenportal „Südtirol New“ berichtet, erstreckt sich die tief liegende Wasserreserve zwischen Cavarzere und Chioggia über knapp 30.000 Hektar. Damit erreicht das Reservoir flächenmäßig fast die Größe des Gardasees, wobei das genaue Wasservolumen bislang noch nicht feststehe.

Tonschicht schützt tiefe Reserve

Die Entdeckung glückte im Rahmen des EU-geförderten Forschungsprojekts „Swamrisk“ unter Beteiligung internationaler Universitäten und regionaler Wasserwirtschaftsverbände. Eine Tonschicht schützt die tiefe Reserve vor dem Vordringen des Meerwassers.

Nutzung noch unklar

Zur künftigen Überwachung der Wasserressourcen und zur Vorbeugung von Versalzungen stellten die Experten die Datenplattform „Hydrocloud“ vor. Das System sammelt hydrogeologische Daten und erstellt Risikokarten für Schutzmaßnahmen. Inwiefern und in welchem Umfang das tief gelegene Wasser nachhaltig genutzt werden kann, ohne das ökologische Gleichgewicht zu stören, muss in Folgestudien jedoch erst noch geklärt werden.