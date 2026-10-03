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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick auf die Kärntner Berglandschaft ausgehend vom Mirnock. Der Himmel ist blau und wolkenlos.
Auch das Bergwetter spielt am Samstag mit: Nebelbänke entlang mancher Hänge lösen sich schon in den Vormittagsstunden auf.
Österreich
03/10/2026
Bis zu 25 Grad

Der Samstag in Österreich bringt wieder einiges an Sonne

Sehr sonnig und überwiegend trocken: Der Samstag zeigt sich in Österreich meist von seiner schönsten Seite. Es wird wieder außergewöhnlich mild bei bis zu 25 Grad.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Der Samstag bringt dem Großteil des Landes jede Menge Sonne. Wo sich morgens noch Nebel oder Hochnebel hält, setzt sich tagsüber meist die Sonne durch. Wolken bleiben die Ausnahme, nur ganz im Westen und rund um den Arlberg muss lokal mit einem kurzen Schauer gerechnet werden.

18 bis spätsommerliche 25 Grad

Bei milden 18 bis 25 Grad lädt das Wetter nach draußen ein. Beachten sollte man lediglich den mäßigen bis lebhaften Südostwind in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Auf rund 2.000 Metern Höhe bekommen wir frische 11 Grad.

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