Der Samstag in Österreich bringt wieder einiges an Sonne

Sehr sonnig und überwiegend trocken: Der Samstag zeigt sich in Österreich meist von seiner schönsten Seite. Es wird wieder außergewöhnlich mild bei bis zu 25 Grad.

Auch das Bergwetter spielt am Samstag mit: Nebelbänke entlang mancher Hänge lösen sich schon in den Vormittagsstunden auf.

Auch das Bergwetter spielt am Samstag mit: Nebelbänke entlang mancher Hänge lösen sich schon in den Vormittagsstunden auf.

Der Samstag bringt dem Großteil des Landes jede Menge Sonne. Wo sich morgens noch Nebel oder Hochnebel hält, setzt sich tagsüber meist die Sonne durch. Wolken bleiben die Ausnahme, nur ganz im Westen und rund um den Arlberg muss lokal mit einem kurzen Schauer gerechnet werden.

18 bis spätsommerliche 25 Grad

Bei milden 18 bis 25 Grad lädt das Wetter nach draußen ein. Beachten sollte man lediglich den mäßigen bis lebhaften Südostwind in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Auf rund 2.000 Metern Höhe bekommen wir frische 11 Grad.