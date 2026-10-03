Keine Warteschlangen mehr: BILLA testet neues Kassensystem

Produkte schon während des Einkaufs scannen: Billa testet ein neuartiges Kassensystem, das Kunden unnötige Wartezeit an den Kassen erspart: Die "Scan & Go"-Methode per App. In ausgewählten Filialen kann man diese bereits anwenden.

„Zweite Kassa!“- Rufe gehören vielleicht bald der Vergangenheit an. Das neue Kassensystem ist keine Zukunftsmusik, sondern tatsächlich in ausgewählten Billa Plus-Filialen in Wien, Niederösterreich und der Steiermark möglich – und es geht ganz einfach: Eine Filiale betreten, die „Scan & Go“ unterstützt, jedes gewünschte Produkte mit dem Smartphone selbst scannen und anschließend direkt per Handy oder an der Express-Kasse bezahlen.

Aktuell in einer Reihe von ausgewählten Billa-Plus-Filialen möglich

Die App „BILLA Scan & Go“ steht im Apple App Store und Google Play Store zum kostenlosen Download bereit. Man sucht dort einfach nach BILLA Scan & Go. Dabei kann auch ein vorhandenes JÖ-Konto mit der App verknüpft werden und – wie auch beim bisherigen Einkauf üblich – werden dabei JÖ-Punkte gesammelt. Es gibt auch keine Begrenzung für den Warenwert oder die Anzahl der gescannten Artikel. Die Funktion beinhaltet das gesamte Sortiment, mit Ausnahme von Gutscheinkarten und Bierkisten.

Scan & Go ist vorerst nur in folgenden Märkten verfügbar: Wien BILLA: Schottengasse 1, 1010 Wien

BILLA: Schauflergasse 2 / Herrengasse 1-3, 1010 Wien

BILLA PLUS: Lassallestr. 1, 1020 Wien (auch mit Handscanner)

BILLA: Trabrennstraße 2, 1020 Wien

BILLA: Rilkeplatz 1, 1040 Wien

BILLA: Universitätsstraße 6-8, 1090 Wien

BILLA: Am Euro Platz 2, 1120 Wien

BILLA PLUS: Bergmillergasse 7, 1140 Wien (auch mit Handscanner)

BILLA: Beingasse 30/Hackengasse 29, 1150 Wien

BILLA: Sechshauserstraße 52-54, 1150 Wien

BILLA: Perfektastraße 106, 1230 Wien Niederösterreich BILLA PLUS: Wiener Straße 38, 2000 Stockerau (

BILLA PLUS: Johann Steinböck Straße 7A, 2345 Brunn am Gebirge

BILLA Box: IZ-NÖ SÜD, Straße 1, Objekt 37, 2351 Wiener Neudorf Steiermark BILLA PLUS: Schönaugürtel 26, 8010 Graz

BILLA: Stiftingtalstraße 3-7/Lkh, 8010 Graz

BILA PLUS: Gaswerkstraße 2, 8020 Graz

BILLA: Waagner-Biro-Strasse 132, 8020 Graz

BILLA PLUS: Wiener Straße 351, 8051 Graz

BILLA PLUS: Dechant Thallerstraße 34, 8430 Leibnitz

BILLA: Marburgerstraße 79, 8435 Wagna

Warteschlangen adé – nun auch mit Handscanner

Billa testet in den modernisierten Filialen in der Wiener Bergmillergasse 7 im 14. Bezirk sowie auch in der Lasallstraße 1 im 2. Bezirk ein noch revolutionäreres Kassensystem: Dafür ist nicht einmal eine App nötig, denn per Handscanner können die Einkäufe beim Gehen durch den Markt selbst erfasst werden. Dafür stehen im Eingangsbereich 30 Handscanner bereit – ganz ohne App oder Registrierung. Nach der Entnahme aus der Station wird die Ware am Regal gescannt und nach dem Bestätigungston direkt im Einkaufswagen oder der Tasche verstaut. Ab 22. Oktober gibt’s den Handscanner auch in der Wiener Straße 38 in Stockerau (Niederösterreich).

Praktische Zusatzfunktionen erleichtern den Einkauf

Mehrere identische Artikel müssen nicht einzeln gescannt werden, sondern lassen sich direkt am Gerät in der Stückzahl anpassen. Stornierte Produkte können einfach aus der digitalen Liste gelöscht werden. Auch Rabattgutscheine und die JÖ-Karte werden vom Handscanner unterstützt. Zum Schluss wird der Einkauf am Gerät beendet und ein QR-Code auf dem Display generiert.

An Express-Kasse bezahlen, dann Scanner wieder abgeben

Der Code wird an einer Express-Kasse zum Bezahlen gescannt, bevor der Handscanner abgegeben wird. Normale Bedientheken und Standard-SB-Kassen bleiben unverändert erhalten. Der Test läuft neben den bereits erwähnten Filialen mit Chance auf ein Rollout in weiteren Filialen.