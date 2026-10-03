Zivilschutz-Probealarm: So läuft der Sirenen-Test heute ab

Am heutigen Samstag werden in ganz Österreich die Sirenen getestet. Gleichzeitig gehen auch Probe-Warnungen über das Handy-Warnsystem AT-Alert raus.

Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, steht wieder der österreichweite Zivilschutz-Probealarm an. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden zunächst die Sirenenprobe und anschließend die drei bundesweit einheitlichen Zivilschutzsignale ausgestrahlt. Getestet werden damit nicht nur die technischen Einrichtungen des Warnsystems. Die Bevölkerung soll zugleich mit den verschiedenen Signalen und deren Bedeutung vertraut gemacht werden. In Österreich stehen dafür rund 8.300 Feuerwehrsirenen zur Verfügung. Je nach Art und Ausmaß einer tatsächlichen Gefahr können Warnungen zentral, über die Bundesländer oder auf Bezirksebene ausgelöst werden.

Diese Signale werden getestet Nach der kurzen Sirenenprobe folgen die drei eigentlichen Zivilschutzsignale: Sirenenprobe: 15 Sekunden gleichbleibender Dauerton

15 Sekunden gleichbleibender Dauerton Warnung: Drei Minuten gleichbleibender Dauerton – im Ernstfall weist das auf eine herannahende Gefahr hin.

Drei Minuten gleichbleibender Dauerton – im Ernstfall weist das auf eine herannahende Gefahr hin. Alarm: Eine Minute auf- und abschwellender Heulton – dieses Signal bedeutet im Ernstfall unmittelbare Gefahr.

Eine Minute auf- und abschwellender Heulton – dieses Signal bedeutet im Ernstfall unmittelbare Gefahr. Entwarnung: Eine Minute gleichbleibender Dauerton – damit wird das Ende der Gefahr signalisiert. Im Ernstfall sollten bei einer Warnung oder einem Alarm die Informationen und Verhaltensanweisungen über den ORF und die Behörden beachtet werden.

AT-Alert: Warnungen per Handy werden getestet

Parallel zum Sirenen-Probealarm wird am heutigen Samstag auch AT-Alert getestet. Die Testauslösungen erfolgen zwischen 12.00 und 13.00 Uhr. Über das Warnsystem können Behörden Nachrichten direkt an Mobiltelefone senden, die sich in einem bestimmten Gebiet im Mobilfunknetz befinden. Eine vorherige Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. AT-Alert ergänzt damit das bestehende Sirenen-Warnsystem. Über die Technologie können beispielsweise Informationen zu Extremwetter, Naturkatastrophen, Überschwemmungen oder Waldbränden verbreitet werden. Wer heute eine entsprechende Testmeldung auf seinem Handy erhält, muss daher nicht beunruhigt sein: Es handelt sich um eine geplante Überprüfung des österreichischen Warnsystems.

Zum AT-Alert Das digitale Warnsystem AT-Alert ist seit 2023 in Österreich im Einsatz und mittlerweile ein wichtiger Bestandteil des Bevölkerungsschutzes. Über die Cell-Broadcast-Technologie können Behörden Warnungen direkt an Mobiltelefone in einem bestimmten Gebiet senden. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig. Auch Urlauber oder andere Personen, die sich gerade in Österreich aufhalten, können die Nachrichten erhalten.

©Montage: Büro LR Fellner & panitanphoto/Shutterstock.com Österreicher bekommen heute eine Notfallnachricht aufs Handy. Es besteht keine Gefahr, es handelt sich nur um einen Systemtest.

Hast du einmal einen AT-Alert bekommen? Ja. Nein. Noch nie davon gehört. Ich habe kein Handy. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Warum gibt es den Probealarm?

Der jährliche Test hat zwei Ziele. Zum einen wird überprüft, ob die technischen Einrichtungen des österreichweiten Warn- und Alarmsystems funktionieren. Zum anderen soll die Bevölkerung die verschiedenen Signale kennen und im Ernstfall richtig einordnen können. Die Auslösung kann bei einer tatsächlichen Gefahr auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen, von der Bundeswarnzentrale über die Landeswarnzentralen bis hin zu den Bezirkswarnzentralen. Der heutige Probealarm ist damit ausschließlich ein Test und weist nicht auf eine tatsächliche Gefahr hin.

Sirenenprobe jeden Samstag

Die Sirenen werden in Österreich regelmäßig überprüft. Üblicherweise ertönt jeden Samstag um 12 Uhr eine 15-sekündige Sirenenprobe. Wien ist hierbei eine Ausnahme, dort gilt diese Regelung nicht. Einmal im Jahr, am ersten Samstag im Oktober, wird daraus der große österreichweite Zivilschutz-Probealarm. Heute, am 3. Oktober 2026, werden daher zwischen 12 und 12.45 Uhr die verschiedenen Warnsignale getestet.