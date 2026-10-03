Wohnhaus bei Linz in Flammen: Mann reanimiert, drei weitere verletzt

In einer Doppelhaushälfte im Bezirk Linz-Land ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten gerettet werden, ein Mann musste reanimiert werden.

Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, wurde die Feuerwehr gegen 22.40 Uhr über einen Wohnhausbrand im Bezirk Linz-Land informiert. Beim Eintreffen der Polizei war bereits eine starke Rauchentwicklung aus einer Doppelhaushälfte wahrnehmbar. Die Feuerwehren und das Rote Kreuz waren zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort und begannen mit den Rettungsmaßnahmen.

Mann aus Haus gerettet und reanimiert

Ein 66-jähriger Bewohner konnte kurz zuvor von seinem 24-jährigen Nachbarn über das gemeinsame Stiegenhaus aus dem Gebäude gebracht werden. Der Mann musste anschließend von den Rettungskräften reanimiert werden. Die Reanimation war erfolgreich: Der 66-Jährige konnte wieder einen eigenständigen Puls erlangen. Anschließend wurde er unter notärztlicher Begleitung in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht. Auch der 24-jährige Nachbar wurde medizinisch versorgt. Bei ihm bestand ebenso wie bei zwei weiteren Bewohnerinnen der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Zwei Frauen mit Drehleiter gerettet

Eine 64-Jährige und eine 93-Jährige wurden von der Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Beide Frauen sowie der 24-jährige Nachbar wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus der Elisabethinen in Linz gebracht. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.