Von 25 Grad zu Schnee? Dieses Wetter-Szenario zeichnet sich für Österreich ab

Noch einmal Sonne und Temperaturen bis zu 25 Grad – doch danach könnte sich das Wetter deutlich drehen. Erste Modelle zeigen für die zweite Oktoberwoche einen kräftigen Temperatursturz.

Noch zeigt sich der Oktober von seiner warmen Seite. Doch erste Wettermodelle deuten für die kommende Woche auf einen deutlichen Temperatursturz und möglichen Schnee hin.

Noch zeigt sich der Oktober von seiner warmen Seite. Doch erste Wettermodelle deuten für die kommende Woche auf einen deutlichen Temperatursturz und möglichen Schnee hin.

Der Oktober zeigt sich vorerst noch von seiner warmen Seite. Am Wochenende sind in Österreich 19 bis 25 Grad möglich, vor allem im Osten und Süden soll häufig die Sonne scheinen. Doch wer einen Blick etwas weiter voraus wagt, entdeckt in den Wettermodellen bereits die ersten winterlichen Signale.

Ab Mittwoch wird es spannend

Bis einschließlich Mittwoch beziehungsweise 7. Oktober lässt sich die Wetterentwicklung noch vergleichsweise gut abschätzen. Danach wird es allerdings deutlich unsicherer. Grund dafür sind mehrere Tiefdruckgebiete, deren weitere Zugbahn darüber entscheiden könnte, welche Luftmassen Österreich in der zweiten Oktoberwoche erreichen. Eine Möglichkeit: Deutlich kühlere Luft macht sich auf den Weg in Richtung Alpen. Ob es tatsächlich so kommt, ist derzeit allerdings noch offen. Meteorologe Gerhard Hohenwarter betont gegenüber Heute, dass die Bandbreite der Modellberechnungen ab dem 8. Oktober enorm sei.

Schnee bis weit herunter?

Besonders interessant wird es im Süden Österreichs. Einzelne Modellberechnungen zeigen rund um den 13. Oktober stärkere Niederschläge und gleichzeitig einen deutlichen Temperatursturz. In rund 1.500 Metern Höhe könnten die Temperaturen in diesem Szenario bis auf etwa null Grad sinken. Treffen Kälte und Niederschlag tatsächlich zusammen, wäre damit auch Schnee bis in deutlich niedrigere Lagen denkbar. Noch ist das allerdings keine konkrete Schneeprognose. Mehr als eine Woche im Voraus können sich Wettermodelle noch erheblich verändern. Schon die nächsten Berechnungen könnten wieder ein anderes Bild zeigen.

Erst einmal kommt der Spätsommer zurück

Bevor möglicherweise die Jacken dicker werden müssen, darf Österreich aber noch einmal spätsommerliches Wetter genießen. Am Samstag und Sonntag werden 19 bis 25 Grad erwartet. Im Osten und Süden gibt es viel Sonnenschein, während sich im Westen zeitweise mehr Wolken und einzelne Schauer bemerkbar machen können. Ob danach tatsächlich der erste kräftige Kälteeinbruch des Herbstes folgt und vielleicht sogar die ersten Schneeflocken bis weiter herunter rieseln, werden die kommenden Modellläufe zeigen. Die ersten Winter-Signale sind jedenfalls auf den Wetterkarten aufgetaucht.