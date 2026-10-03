Starker Nebel: Drei Verletzte nach Unfall bei Autobahnabfahrt

Starker Nebel und fehlende Ortskenntnis dürften am Samstagmorgen zu einem Unfall in Oberösterreich geführt haben. Ein 17-Jähriger übersah eine Stopp-Tafel und kollidierte mit einem anderen Auto.

Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, war ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf gegen 7.40 Uhr mit seinem Auto auf der A9 unterwegs. Er kam aus Richtung Graz und verließ die Autobahn bei Ried im Traunkreis. Nach eigenen Angaben übersah der Jugendliche aufgrund des starken Nebels und seiner Ortsunkundigkeit die dortige Stopp-Tafel. Anschließend fuhr er in die Kreuzung mit der L562 ein.

Zwei Autos kollidieren

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 55-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf. Sie war gemeinsam mit ihrem 56-jährigen Ehemann in Richtung Ried im Traunkreis unterwegs. Bei der Kollision wurden alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie zur weiteren Behandlung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht.