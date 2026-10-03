Netzprobleme nach Probealarm: Nutzer melden Störungen bei Magenta
Ein kurzer Ton – und danach Stille im Display: Direkt im Anschluss an den heutigen Probealarm um zwölf Uhr kam es im Mobilfunknetz von Magenta zu erheblichen Problemen, wie Nutzer berichten.
Wie Nutzer gegenüber 5 Minuten berichten, kam es kurz nach dem heutigen Probealarm zu Netzproblemen bei „Magenta“. Ein User spricht von „schlechtem Empfang bis gar kein Netz“.
Rasanter Anstieg der Störungsmeldungen
Auffallend sei, dass die Netzprobleme direkt nach dem Probealarm bzw. AT-Alert auftauchten. Dass es sich hierbei nicht um einen Einzelfall handelt, zeigt ein Blick auf das Online-Portal Allesstörungen. Die Meldungen für Magenta schnellten binnen kürzester Zeit rasant in die Höhe und steigen immer noch [Stand 12.23 Uhr, 3.10.2026].
Könnte Zusammenhang bestehen?
Ob ein Zusammenhang mit der Erfassung und Verarbeitung des AT-Alerts besteht oder eine zeitgleiche Überlastung vorliegt, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Der „Magenta“-Kundendienst konnte von 5 Minuten derzeit noch nicht erreicht werden.