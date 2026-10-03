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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Störungsmeldung und ein Handy.
Heute kam es plötzlich nach dem Probealarm zu Störungen im Netz bei "Magenta".
Österreich
03/10/2026
Nach AT-Alert

Netzprobleme nach Probealarm: Nutzer melden Störungen bei Magenta

Ein kurzer Ton – und danach Stille im Display: Direkt im Anschluss an den heutigen Probealarm um zwölf Uhr kam es im Mobilfunknetz von Magenta zu erheblichen Problemen, wie Nutzer berichten.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Wie Nutzer gegenüber 5 Minuten berichten, kam es kurz nach dem heutigen Probealarm zu Netzproblemen bei „Magenta“. Ein User spricht von „schlechtem Empfang bis gar kein Netz“.

Rasanter Anstieg der Störungsmeldungen

Auffallend sei, dass die Netzprobleme direkt nach dem Probealarm bzw. AT-Alert auftauchten. Dass es sich hierbei nicht um einen Einzelfall handelt, zeigt ein Blick auf das Online-Portal Allesstörungen. Die Meldungen für Magenta schnellten binnen kürzester Zeit rasant in die Höhe und steigen immer noch [Stand 12.23 Uhr, 3.10.2026].

Könnte Zusammenhang bestehen?

Ob ein Zusammenhang mit der Erfassung und Verarbeitung des AT-Alerts besteht oder eine zeitgleiche Überlastung vorliegt, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Der „Magenta“-Kundendienst konnte von 5 Minuten derzeit noch nicht erreicht werden.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2026 um 12:49 Uhr aktualisiert
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