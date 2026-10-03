Großeinsatz in Graz Puntigam: Zugreisende warten seit über einer Stunde
Bei Puntigam läuft gerade ein größerer Einsatz nach einem Unfall. Fahrgäste berichten von langen Wartezeiten. Ein Schienenersatzverkehr wird organisiert.
Seit mehr als einer Stunde geht für einige Bahnreisende in Graz nichts mehr. Mehrere 5 Minuten-Leser, die mit einem Zug von Wien in Richtung Kärnten unterwegs sind, meldeten sich am Samstagnachmittag bei der Redaktion. Im Bereich Puntigam mussten sie demnach bereits seit über einer Stunde warten. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt die Polizei Steiermark, dass derzeit ein Einsatz läuft. Vor Ort stehen unter anderem Polizei, Feuerwehr und Holding Graz im Einsatz.
Unfall sorgt für Behinderungen
Fest steht bislang, dass es zu einem Unfall gekommen ist. Was genau passiert ist und ob dabei Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, weitere Details zum Unfallhergang liegen aktuell noch nicht vor. Die Auswirkungen bekommen jedenfalls auch Bahnreisende zu spüren. Für die betroffenen Fahrgäste soll ein Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert werden.
Reisende brauchen Geduld
Wie lange die Behinderungen dauern werden und wann die Bahnstrecke wieder regulär befahren werden kann, ist derzeit offen. Reisende müssen daher weiterhin mit Verzögerungen rechnen. Sobald Polizei und Einsatzkräfte weitere Informationen zum Unfall bekannt geben, wird dieser Artikel aktualisiert.
Update
Die besagte Strecke bleibt laut Auskunft der ÖBB bis 15:30 Uhr gesperrt. Der Fernverkehr wird von Graz nach Bruck an der Mur nach Friesach umgeleitet.