An der Adria gibt der Sommer nicht auf: Baden noch bis Oktobermöglich
An der Adria geht der Sommer in die Verlängerung. Meteorologen erwarten auch im
Oktober vielerorts sonniges Wetter. Lufttemperaturen bis zu 27 Grad und angenehm
warmes Meerwasser locken zu herbstlichem Badevergnügen.
Vor allem an den Küsten Kroatiens, Italiens und Montenegros werden im Oktober immer
wieder Höchstwerte zwischen 22 und 27 Grad erwartet. Häufige Hochdrucklagen sollen
demnach für viele Sonnenstunden und nur wenige Regentage sorgen.
Meer bleibt angenehm warm
Auch die Wassertemperaturen zeigen sich erstaunlich sommerlich. Je nach Region dürfte
das Meer noch 22 bis 24 Grad erreichen. Bereits im September meldete Kroatien
Rekordtemperaturen im Meer von 28,2 Grad (5 Minuten berichtete).
Verlängerung für Urlauber
Besonders die Vor- und Nachsaison profitiert von den warmen Temperaturen. Weniger
Touristen, günstigere Preise und weiterhin badetaugliches Wetter machen die Adria im
Oktober für viele Urlauber zu einer attraktiven Alternative zur Hauptsaison.