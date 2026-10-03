An der Adria gibt der Sommer nicht auf: Baden noch bis Oktobermöglich

An der Adria geht der Sommer in die Verlängerung. Meteorologen erwarten auch im Oktober vielerorts sonniges Wetter. Lufttemperaturen bis zu 27 Grad und angenehm warmes Meerwasser locken zu herbstlichem Badevergnügen.

Der Klimawandel macht’s möglich: Baden im Mittelmeer bis in den Herbst hinein

Der Klimawandel macht’s möglich: Baden im Mittelmeer bis in den Herbst hinein

Vor allem an den Küsten Kroatiens, Italiens und Montenegros werden im Oktober immer

wieder Höchstwerte zwischen 22 und 27 Grad erwartet. Häufige Hochdrucklagen sollen

demnach für viele Sonnenstunden und nur wenige Regentage sorgen.

Meer bleibt angenehm warm

Auch die Wassertemperaturen zeigen sich erstaunlich sommerlich. Je nach Region dürfte

das Meer noch 22 bis 24 Grad erreichen. Bereits im September meldete Kroatien

Rekordtemperaturen im Meer von 28,2 Grad (5 Minuten berichtete).

Verlängerung für Urlauber

Besonders die Vor- und Nachsaison profitiert von den warmen Temperaturen. Weniger

Touristen, günstigere Preise und weiterhin badetaugliches Wetter machen die Adria im

Oktober für viele Urlauber zu einer attraktiven Alternative zur Hauptsaison.