24-Jähriger rettet bewusstlosen Nachbarn aus brennendem Haus

Mitten in der Nacht bricht in einem Doppelhaus in Pasching ein Feuer aus. Während sich dichter Rauch ausbreitet, handelt ein 24-Jähriger sofort: Er holt seinen bewusstlosen Nachbarn aus dem Gebäude.

Ein Wohnhausbrand in Pasching im Bezirk Linz-Land hat in der Nacht auf Samstag einen Großeinsatz ausgelöst. Vier Menschen wurden verletzt. Für einen 66-jährigen Bewohner wurde die Situation besonders kritisch, doch ein Nachbar reagierte sofort. Der erst 24 Jahre alte Mann brachte den bereits bewusstlosen 66-Jährigen über das gemeinsame Stiegenhaus aus dem brennenden Gebäude und damit in Sicherheit.

66-Jähriger musste reanimiert werden

Außerhalb des Hauses übernahmen die Rettungskräfte die Versorgung des Mannes. Sein Zustand war offenbar ernst: Der 66-Jährige musste reanimiert werden. Die Wiederbelebungsmaßnahmen zeigten schließlich Wirkung, der Mann hatte wieder einen eigenen Puls. Anschließend brachte ihn der Notarzt in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Auch für zwei weitere Bewohnerinnen war der Weg ins Freie versperrt. Eine 64-Jährige und eine 93-Jährige wurden von der Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet.

Auch der 24-jährige Retter muss ins Krankenhaus

Der mutige Einsatz des jungen Nachbarn blieb für ihn selbst nicht ohne Folgen. Der 24-Jährige sowie die beiden geretteten Frauen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus der Elisabethinen in Linz gebracht. Damit mussten nach dem Brand insgesamt vier Personen medizinisch im Krankenhaus versorgt werden. Wie es zu dem Brand in der Doppelhaushälfte kommen konnte, war zunächst noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Landeskriminalamt übernommen.