Sperre auf der A14: Citytunnel wird komplett dichtgemacht

Autofahrer in und um Bregenz müssen sich am Montagabend auf Behinderungen einstellen: Der Citytunnel wird für fünf Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Am Montag, 5. Oktober, heißt es im Bregenzer Citytunnel für mehrere Stunden: kein Durchkommen. Zwischen 18 und 23 Uhr wird der Tunnel auf der A14 Rheintal/Walgau Autobahn in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Grund für die Sperre ist kein echter Notfall. Mehrere Einsatzorganisationen proben im Tunnel gemeinsam für den Ernstfall.

Brand im Citytunnel wird simuliert

An der Übung beteiligen sich die Feuerwehren Bregenz-Rieden und Bregenz-Vorkloster, die Autobahnpolizei sowie das Rote Kreuz Bregenz. Im Mittelpunkt steht ein simulierter Brand im Tunnel. Dabei sollen jene Abläufe trainiert werden, auf die es bei einem tatsächlichen Feuer ankommt. Gleichzeitig geht es darum, die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Einsatzkräften zu festigen. Solche Übungen werden regelmäßig durchgeführt und sind laut den Verantwortlichen auch gesetzlich vorgeschrieben.

Verkehr wird durch Bregenz umgeleitet

Für Autofahrer hat die Übung spürbare Auswirkungen. Während der fünfstündigen Vollsperre wird der Verkehr über das Bregenzer Stadtgebiet umgeleitet. Wer am Montagabend auf der A14 unterwegs ist und normalerweise durch den Citytunnel fährt, sollte die Sperre daher bei seiner Fahrt einplanen.