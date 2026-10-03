Mit 189 km/h auf der Bundesstraße: Polizei beschlagnahmt Auto

Gleich zwei Raser gingen der Polizei am Samstag auf der B108 in Osttirol ins Netz. Einer war mit 170 km/h unterwegs, ein weiterer sogar mit 189 km/h. Für beide war der Führerschein noch an Ort und Stelle weg.

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B108 in St. Johann im Walde machten Beamte der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol am Samstag innerhalb nur einer Stunde gleich zwei besonders schnelle Lenker ausfindig.

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B108 in St. Johann im Walde machten Beamte der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol am Samstag innerhalb nur einer Stunde gleich zwei besonders schnelle Lenker ausfindig.

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B108 in St. Johann im Walde machten Beamte der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol am Samstag innerhalb nur einer Stunde gleich zwei besonders schnelle Lenker ausfindig. Erlaubt waren auf dem kontrollierten Straßenabschnitt 100 km/h. Den ersten Lenker erwischten die Polizisten gegen 15 Uhr. Der Österreicher wurde laut Polizei mit 170 km/h gemessen, damit lag er 70 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Die Konsequenz folgte unmittelbar: Der Führerschein wurde ihm noch vor Ort vorläufig abgenommen.

Eine Stunde später: 189 km/h

Doch nur rund eine Stunde später zeigte das Messgerät einen noch höheren Wert an. Gegen 16 Uhr wurde ein weiterer Lenker kontrolliert. Er war laut Polizei mit 189 km/h unterwegs. Damit überschritt er das Tempolimit um 89 km/h. Auch ihm nahmen die Beamten den Führerschein vorläufig ab. Für den zweiten Lenker blieb es allerdings nicht beim Verlust des Führerscheins. Die Polizei untersagte ihm zusätzlich die Weiterfahrt und beschlagnahmte das von ihm gelenkte Fahrzeug. Damit endete die Fahrt für beide Lenker unmittelbar nach der Geschwindigkeitskontrolle.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2026 um 21:04 Uhr aktualisiert