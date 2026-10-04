Bis zu 25 Grad: So sonnig wird der Sonntag in Österreich

Viel Sonne und Temperaturen bis zu 25 Grad: Der Sonntag zeigt sich in weiten Teilen Österreichs von seiner freundlichen Seite. Im Westen können später allerdings erste Regenschauer aufziehen.

Viel Sonne und Temperaturen bis zu 25 Grad sorgen am Sonntag noch einmal für spätsommerliches Wetter in Österreich.

Viel Sonne und Temperaturen bis zu 25 Grad sorgen am Sonntag noch einmal für spätsommerliches Wetter in Österreich.

Der Sonntag bringt noch einmal richtig freundliches Herbstwetter nach Österreich. Abseits einiger Nebelfelder startet der Tag überwiegend sonnig. Vor allem entlang der westlichen Donau und in manchen inneralpinen Tälern kann sich in der Früh noch Nebel halten.

Nebel macht der Sonne Platz

Lange dürfte sich dieser allerdings nicht halten. Im Laufe des Vormittags löst sich der Frühnebel überall auf. Danach setzt sich auch in diesen Regionen die Sonne durch. Am Nachmittag ziehen zunehmend hohe Wolken auf. Im Westen machen sich außerdem die Wolken einer Störung bemerkbar. Dort sind lokal einzelne Regenschauer möglich. Der Wind bleibt in der Regel schwach.

Noch einmal bis zu 25 Grad

In der Früh ist es teilweise bereits ziemlich frisch: Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 12 Grad, örtlich kann es sogar noch kälter werden. Tagsüber wird es dafür ungewöhnlich mild. Die Höchstwerte erreichen 19 bis 25 Grad. Damit steht Österreich noch einmal ein spätsommerlich warmer Sonntag bevor – bevor sich das Wetter in den kommenden Tagen zunehmend verändern kann.