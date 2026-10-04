63-Jähriger vom Fahrrad gezerrt und verprügelt: Polizei bittet um Hinweise  

Ein 63-Jähriger soll am Samstag in Kufstein von mehreren Personen angegriffen worden sein. Der Mann wurde nach eigenen Angaben vom Fahrrad gezogen, zu Boden gestoßen und ins Gesicht geschlagen. Von den Beteiligten fehlt jede Spur.

Gegen 17.50 Uhr war am Samstag ein 63-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehsteig entlang der Salurner Straße in Kufstein stadtauswärts unterwegs. Dort habe ihn zunächst eine Frau aufgefordert, den Gehsteig zu verlassen. Der Mann fuhr nach eigenen Angaben jedoch weiter bis zu einer Tankstelle. Auf dem Rückweg nahm die Situation laut seiner Schilderung eine völlig andere Wendung.

Autofahrer soll ihn zum Anhalten aufgefordert haben

Ein Auto fuhr neben dem 63-Jährigen. Dessen Lenker soll den Radfahrer aufgefordert haben, stehen zu bleiben. Der Mann setzte seine Fahrt allerdings fort. Auf Höhe der Dr.-Karl-Erlacher-Straße hielt das Auto schließlich an. Ein Mann stieg laut Angaben des 63-Jährigen aus, zog ihn vom Fahrrad und stieß ihn zu Boden. Damit soll der Angriff noch nicht beendet gewesen sein. Einer der insgesamt vier Insassen des Fahrzeugs soll dem am Boden liegenden 63-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Ein weiterer Insasse griff laut Schilderung des Radfahrers schließlich ein und forderte die Beteiligten auf, von dem Mann abzulassen.

Polizei sucht nach Hinweisen

Während des Angriffs versuchte der 63-Jährige, sein Gesicht mit den Armen zu schützen. Genau deshalb konnte er der Polizei später weder die beteiligten Personen noch das Fahrzeug näher beschreiben. Bislang ist nicht bekannt, wer an dem Vorfall beteiligt war. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen beziehungsweise dem Fahrzeug geben können.