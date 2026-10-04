Dach in Vollbrand: Derzeit Großeinsatz und Straßensperren in Wien

Dichter Rauch und ein brennendes Dach beschäftigen derzeit die Einsatzkräfte in Wien-Döbling. Die Dachkonstruktion eines Mehrparteienhauses steht in Vollbrand. Rund um den Einsatzort kommt es zu Straßensperren.

Ein Feuer in einem Wohnhaus sorgt derzeit für einen größeren Feuerwehreinsatz in Wien-Döbling. Betroffen ist ein Mehrparteienwohnhaus in der Pyrkergasse. Ein Dachkonstruktion des Gebäudes steht in Vollbrand. Die Feuerwehr ist mit einem Großeinsatz vor Ort.

Sperren rund um den Brandort

Der Einsatz hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Die Döblinger Hauptstraße wurde im näheren Bereich des Brandortes teilweise gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen am Sonntagmorgen daher mit Behinderungen rechnen. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist bislang nicht bekannt. Auch über mögliche Verletzte lagen am frühen Sonntagmorgen noch keine Informationen vor.