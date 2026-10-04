Nach 15 Jahren ist Schluss: Beliebtes Kroatien-Festival hört auf

Jahrelang zog es auch zahlreiche österreichische Festivalfans an die kroatische Adriaküste. 2027 findet das Lighthouse Festival auf der Halbinsel Lanterna zum letzten Mal statt. Der Abschied kommt früher als geplant.

Für viele Fans elektronischer Musik gehörte die Reise nach Kroatien über Jahre zum Fixpunkt im Festival-Kalender. Gerade aus Österreich war die Anreise vergleichsweise kurz und damit war das Lighthouse Festival bei Poreč auch für Besucher aus der Steiermark gut erreichbar. Nach der Ausgabe 2027 ist damit allerdings Schluss. Nach 15 Jahren und 13 Festivalausgaben verabschiedet sich das Lighthouse Festival von seinem bisherigen Standort auf der kroatischen Halbinsel Lanterna. Vom 26. bis 31. Mai 2027 soll dort ein letztes Mal gefeiert werden.

Entscheidung kam für Veranstalter überraschend

Geplant war das Ende offenbar nicht. Festivalgründer Hennes Weiss erklärte gegenüber FM4, erst wenige Wochen zuvor erfahren zu haben, dass der Eigentümer der Anlage, die kroatische Hotelgruppe Valamar, die Zusammenarbeit beenden werde. Weiss vermutet wirtschaftliche und organisatorische Gründe hinter der Entscheidung. Für den Hotelbetreiber sei der Aufwand rund um das Festival möglicherweise nicht mehr attraktiv genug. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er die Veranstaltung gerne noch einige Jahre weitergeführt hätte. Das besondere Konzept hatte das Lighthouse von vielen klassischen Festivals unterschieden: Statt Zeltplatz wurden gemeinsam mit dem Festivalbesuch Unterkünfte in der Ferienanlage angeboten. Gefeiert wurde mehrere Tage lang direkt an der kroatischen Adriaküste.

Von Wien an die kroatische Küste

Die Wurzeln des Festivals liegen in der österreichischen Clubszene. Weiss betrieb von 2009 bis 2015 die Wiener Pratersauna. Aus diesem Umfeld entstand schließlich die Idee, elektronische Musik und Urlaub miteinander zu verbinden. 2013 ging das Lighthouse Festival erstmals über die Bühne. Rund 5.000 Besucher kamen zu den Ausgaben nach Lanterna. Musikalisch blieb man über die Jahre vor allem House und Techno verbunden. Genau diese Ausrichtung bringt laut Weiss inzwischen aber auch Herausforderungen mit sich. Das durchschnittliche Publikum sei mittlerweile 30 bis 31 Jahre alt, während jüngere Festivalbesucher teilweise andere Genres und Sounds bevorzugten.

Auch die Festivalbranche hat sich verändert

Das Ende am bisherigen Standort fällt in eine Zeit, in der Veranstalter mit steigenden Produktionskosten kämpfen. Gleichzeitig sollen Tickets leistbar bleiben und bekannte Künstler gebucht werden, deren Gagen ebenfalls gestiegen sind. Beim Lighthouse habe man sich trotzdem bewusst dagegen entschieden, jedem musikalischen Trend hinterherzulaufen. Stattdessen sei man der eigenen Ausrichtung über viele Jahre treu geblieben. Für die letzte Ausgabe sollen nun noch einmal besondere Programmpunkte geplant werden. Fest steht bereits, dass die Mainstage zurückkehrt. Außerdem ist ein Pratersauna-All-Stars-Floor vorgesehen, während musikalisch auch stärker in Richtung Trance geöffnet werden soll. Für Stammgäste dürfte vor allem die letzte Party am Beachfloor emotional werden. Weiss rechnet selbst mit einem Abschied „mit vielen Tränen in den Augen“. Damit verschwindet nach 15 Jahren auch ein Festivalziel an der Adria, das von Österreich und insbesondere aus der Steiermark vergleichsweise schnell erreichbar war.