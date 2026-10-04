Millionen-Rückrufaktion weitet sich aus: Jetzt sind auch diese Autos betroffen

Nachdem Audi, Seat und Volkswagen weltweit bereits mehr als 2,1 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen haben, werden nun auch einige Skoda-Autos zurückgerufen - und davon nicht zu wenige.

Nachdem schon mehr als zwei Millionen Fahrzeuge der Marken VW, Seat und Audi zurückgerufen wurden, kommen nun noch 1,7 Millionen Skodas dazu.

Nachdem schon mehr als zwei Millionen Fahrzeuge der Marken VW, Seat und Audi zurückgerufen wurden, kommen nun noch 1,7 Millionen Skodas dazu.

Eine möglicherweise fehleranfällige Verschraubung am Lenkgetriebe und eine potentielle Korrosion an ebenjener Befestigungsschraube hat zur Folge, dass 2,1 Millionen Autos von Seat, Audi und VW weltweit zurückgerufen werden. In Österreich sind es immerhin fast 100.000 Fahrzeuge, die vom Rückruf betroffen sind. Das wurde vor etwas mehr als einer Woche bekannt, alles dazu auch hier: Großer Rückruf bei Audi und VW: Diese Fahrzeuge sind betroffen.

1,7 Millionen Skodas müssen weltweit in die Werkstatt

Wie nun bekannt wurde, muss auch Skoda Modelle zurückrufen, es geht um weltweit mehr als 1,7 Millionen Autos, berichtet der ADAC. Wie viele in Österreich betroffen sind, ist aktuell noch unklar. Klar ist: Im schlimmsten Fall kann die Lenkung ausfallen, das Unfallrisiko wäre in dem Fall dann erhöht. Unfälle im Zusammenhang mit dem Mangel sind bisher keine bekannt.

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Selbst ganz neue Skodas werden zurückgerufen

Betroffen sind die Modelle Kodiaq, Karoq, Octavia und Superb aus dem Produktionszeitraum November 2015 bis August 2026. Damit werden sogar Fahrzeuge zurückgerufen, die erst rund zwei Monate alt sind. Betroffene Autos müssen in die Werkstatt. Ob das auch deinen Skoda betrifft, kannst du ganz einfach hier auf der Skoda-Website mit der 17-stelligen Fahrzeugidentifizierungsnummer herausfinden. Zusätzlich können sich Skoda-Besitzer über die Nummer 0800 4424 244 informieren.

Zwei Werkstatt-Besuche notwendig?

Insgesamt gilt jedenfalls, dass man erst dann in die Werkstatt muss, sobald man eine Aufforderung vom Hersteller erhalten hat. Dort überprüft man dann die Lenkungsverschraubung und ersetzt die Schraube, die Maßnahme ist kostenlos. Einige Autofahrer werden aber wohl doppelt in die Werkstatt müssen, offenbar gibt es nämlich nicht genügend Schrauben, die korrosionsbeständig sind. Heißt: Man bekommt erst eine Zwischenlösung – eine jener bisherigen Schrauben, die auf Dauer eben problematisch sind – und schließlich, sobald verfügbar, die richtige Schraube. Der Werkstatttermin ist freilich aber beide Male kostenlos.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2026 um 10:29 Uhr aktualisiert