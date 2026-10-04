Tragischer Arbeitsunfall: Kind (8) stirbt unter Teleskoplader

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Oberösterreich ist am Sonntagvormittag ein achtjähriger Bub ums Leben gekommen. Ein Teleskoplader kippte um, das Kind wurde aus der Kabine geschleudert und unter dem Fahrzeug begraben.

Ein landwirtschaftlicher Arbeitseinsatz in Haibach im Mühlkreis im Bezirk Urfahr-Umgebung endete am Sonntag in einer Tragödie. Kurz vor 9 Uhr kam es zu einem Unfall mit einem Teleskoplader. Ein erst acht Jahre alter Bub erlitt dabei tödliche Verletzungen. Nach den bisher vorliegenden Informationen befand sich das Kind gemeinsam mit seinem Vater im Fahrzeug.

Teleskoplader kippte bei Arbeiten um

Vater und Sohn waren mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Der Vater soll den Achtjährigen auf dem Schoß gehabt haben, als er mit dem Teleskoplader versuchte, einen morschen Baum umzustoßen. Der Baumstamm gab offenbar nicht wie erwartet nach. In weiterer Folge kippte der Teleskoplader um. Dabei wurde der achtjährige Volksschüler aus der Kabine geschleudert und vom Fahrzeug erfasst. Für das Kind konnten die Einsatzkräfte nichts mehr tun. Der Vater dürfte beim Umstürzen des Teleskopladers in der Kabine geblieben sein. Er kam ersten Informationen zufolge mit leichten Verletzungen davon.