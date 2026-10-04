Flammeninferno auf Campingplatz am Gardasee

Bei einem Campingplatz am Gardasee ist in den frühen Sonntagmorgenstunden, 4. Oktober 2026, ein Feuer ausgebrochen. Dieses entwickelte sich schnell zu einem Großbrand. Zahlreiche Menschen wurden verletzt.

Das Feuer am auch bei Österreichern beliebten Gardasee ist kurz nach 6 Uhr beim Campingplatz „Bella Italia“ in Peschiera del Garda am Südufer des Sees ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge wurden bei dem Vorfall mindestens 24 Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Urlauber dürfte wohl in kritischem Zustand sein, berichten italienische Medien. Die Ursache für das Flammeninferno ist aktuell noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Apartments, Fahrzeuge, Zelte und Co. Opfer der Flammen

Beim betroffenen Campingplatz handelt es sich um eine Anlage, die vor allem als familiengeeignet beworben wird. Zahlreiche Apartments, Fahrzeuge, Zelte und Co wurden beim Brand zerstört. Ob auch Österreicher vor Ort waren und unter den Betroffenen sind, ist derzeit nicht bekannt.