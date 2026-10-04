Unwetter-Gefahr durch warmes Mittelmeer: Was das für Österreich bedeutet

Weil das Mittelmeer dieses Jahr deutlich wärmer als üblich ist, drohen starke Unwetter. In Teilen Europas sind zwar schon enorme Regenmengen niedergegangen, es könnte aber noch schlimmer sein. Was aber bedeutet das für Österreich?

Ein extrem heißer Sommer hat auch für stark erhöhte Temperaturen im Mittelmeer gesorgt. Besonders im Herbst besteht dabei dann eine größere Gefahr auf Unwetter mit extremem Starkregen. Wie GeoSphere Austria-Experte Georg Pistotnik gegenüber 5 Minuten erklärt, hat es auch bereits drei Episoden mit enormen Regenmengen und Überflutungen in Südeuropa gegeben. Einmal um den 10. September herum im Adriaraum, vor wenigen Tagen in Südfrankreich und derzeit auch noch auf Kreta. „Es war aber bisher noch kein Ereignis dabei, das so schlimm war, wie es unter den derzeitigen Voraussetzungen sein könnte“, so Pistotnik, der sich auch sicher ist: „Prinzipiell muss man in den nächsten Wochen mit jedem Tiefdruckgebiet, das in den Mittelmeerraum vorstößt, regional mit extremen Regenmengen rechnen – die Frage ist nur noch, wann und wo es passieren wird.“ Was aber bedeutet das konkret für Österreich?

©Facebook / Sandra L. | Sowohl im Adriaraum… ©they.callmelou TikTok | …als auch auf Kreta sind in den vergangenen Wochen bereits starke Unwetter niedergegangen.

Wie Starkregen-Unwetter im Herbst „am“ Mittelmeer entstehen

Dazu muss man erst wissen, wie solche Unwetter überhaupt entstehen. Pistotnik dazu: „Es braucht warme und feuchte Luftmassen, die dann auch von einem Tiefdruckgebiet ‚aktiviert‘, also in die Höhe gehoben werden, sodass sich Wolken und Niederschläge bilden.“ Dabei gilt: Je feuchter die Luftmassen und je stärker die Hebung, desto mehr Niederschlag fällt. Verstärkend wirken dabei Staueffekte (bei Gebirgen etwa) und eine instabile Luftschichtung, die eine Beteiligung von Gewittern ermöglicht. Damit diese dann ihren Weg nach Österreich bzw. nach Mitteleuropa „finden“, müssen sie auf der charakteristischen „Vb-Zugbahn“ (gesprochen: „fünf B“) um die Ostalpen herum Richtung Polen ziehen.

Was es für solche Starkregen-Unwetter in Österreich braucht

Generell gelten Tiefdruckgebiete, die im Golf von Genua entstehen und dann ebenso nach Österreich kommen, meist als die größten Niederschlagsbringer hierzulande. Damit ein solches Genuatief ausgelöst wird, braucht es einerseits einen Kaltlufteinbruch über Westeuropa und andererseits die richtige Höhenströmung. Diese Tief entwickeln sich eben stärker, wenn die Meeresflächen im Einzugsgebiet besonders viel Wasserdampf bereitstellen. Angesprochen auf die extremen Unwetter im Norden und Nordosten Österreichs vor zwei Jahren meint der GeoSphere Austria-Experte: „Da ist der schlimmstmögliche Fall für Österreich, Tschechien und Polen eingetreten, indem sich am Ende eines extrem warmen Sommers ein besonders intensives und hartnäckiges Vb-Tief bildete und sich rundherum – nicht nur vom Mittelmeer, sondern auch vom Schwarzen Meer, Osteuropa und der Nord- und Ostsee – mit außerordentlich feuchten Luftmassen ‚volltanken‘ konnte.“

Kündigt sich Starkregen-Unwetter für Österreich bereits an?

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob ein derartiges Tief mit solchen Regenmassen in den kommenden Wochen möglich ist – oder sich gar schon ankündigt. Pistotnik erklärt dazu auf Nachfrage von 5 Minuten: „Nein, bisher nicht. Bis inklusive Mittwoch hält der derzeitige Altweibersommer noch an. Danach stellt sich das Wetter um und wird auf jeden Fall wechselhafter und zumindest vorübergehend auch deutlich kühler, auch wenn die Details noch unklar sind.“ Konkrete Hinweise, dass ein Tiefdruckgebiet stark genug sein könnte, um für den Mittelmeerraum oder als Vb-Tief auch für den Alpenraum gefährlich zu werden, gebe es derzeit nicht.

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Zentrales und westliches Mittelmeer weiter deutlich zu warm

Wie lange muss man im Mittelmeerraum und auch in Mitteleuropa und dem Alpenraum nun aber noch vor der Möglichkeit eines solchen, heftigen Unwetters zittern? Pistotnik weiß dazu, dass normalerweise der Oktober im Mittelmeerraum jener Monat mit den meisten Niederschlägen und Unwettern ist. Im Süden und Osten würden sie auch noch im November oft vorkommen. Vor allem im westlichen und zentralen Mittelmeer sind die Wassertemperaturen aber um drei bis fünf Grad höher als normal. „Sie hinken also rund einen Monat hinter der Jahreszeit her und dementsprechend wird sich auch die Saison für Starkregen-Ereignisse verlängern. Vor dem fortgeschrittenen November oder gar Dezember wird man also kaum endgültig entwarnen können“, so der Experte mit einer Prognose für den zentralen und westlichen Mittelmeerraum. Dazu kommen Langfristprognosen, die deutliche Signale für einen niederschlagsreichen Herbst zeigen.

Wie sieht die Lage rund um Wassertemperatur und Unwetter an der Adria aus?

Etwas weniger „schlimm“ sieht es dagegen rund um die Adria aus. Dort hat ein erster Kaltlufteinbruch inklusive Bora die Wassertemperaturen etwas heruntergekühlt, es ist „nur noch“ ein bis zwei Grad wärmer als normal. Pistotnik dazu: „Das reduziert die Gefahr für zu viel Regen in den dortigen Küstenbereichen, aber im Falle eines Vb-Tiefs auch in Österreich, schon einmal zu einem gewissen Grad.“ Zudem nehmen die möglichen Niederschlagsintensitäten mit Fortschreiten des Herbstes langsam ab und in den Bergen wird einiges davon auch schon als Schnee gebunden und fließt demnach nicht direkt ab.