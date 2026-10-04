Junger Lenker (17) gerät auf Gegenfahrbahn: Drei Frauen verletzt

Ein 17-Jähriger dürfte am Sonntagvormittag auf der B38 bei Vorderweißenbach kurz eingeschlafen sein. Sein Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Drei Frauen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am 4. Oktober gegen 9.50 Uhr auf der B38 in Richtung Bad Leonfelden. Kurz nach Vorderweißenbach dürfte der junge Lenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung einen Sekundenschlaf erlitten haben. Dadurch kam der 17-Jährige mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen das Auto einer 52-jährigen Wienerin. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn in den Straßengraben geschleudert.

Drei Frauen verletzt

Die 52-Jährige befand sich gemeinsam mit zwei weiteren Frauen im Fahrzeug. Ihre Mitfahrerinnen waren 59 und 89 Jahre alt. Alle drei Frauen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die 89-Jährige musste nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Erhebungen.