Tarantel-Sichtungen: Österreicher melden Riesen-Spinnen über 100 Mal

Die Zeit der Südrussischen Tarantel, in der sie sich auch in Häusernähe aufhält, hat im September begonnen. Das zeigt auch die Zahl der Meldungen beim Naturschutzbund. Aber auch die südliche "Schwester" wurde oft gesichtet.

Mit Anfang September und der Zeit, in der es in Österreich allgemein etwas kühler wird, hat auch die Zeit der beiden großen, österreichischen Tarantel-Arten begonnen: die Südrussische und die Schwarzbäuchige Tarantel. Während zumindest die Schwarzbäuchige Tarantel, die eher im Süden Österreichs „heimisch“ ist, auch schon vor September 41 Mal gesichtet wurde, waren Sichtungen der etwas größeren „Schwester“, der Südrussischen Tarantel, vor September rar. Das hat sich mit dem neunten Monat des Jahres und den kühleren Temperaturen aber schlagartig geändert.

Die Südrussische und Schwarzbäuchige Tarantel im Überblick: Südrussische Tarantel: Körperlänge von bis zu vier Zentimetern

größte Spinne Mitteleuropas

warme, sandige Lebensräume mit spärlicher Vegetation

häufig an Gewässerufern anzutreffen

Vorkommen in Österreich: von der ungarischen Grenze im Burgenland über Wien bis zur tschechischen Grenze im niederösterreichischen Weinviertel

harmlos für den Menschen Schwarzbäuchige Tarantel: Körperlänge von bis zu zweieinhalb Zentimetern

bevorzugt warme, trockene Regionen

lebt auf vegetationsarmen Flächen mit sandigen oder steinigen Böden

nördliche Verbreitungsgrenze ist im Süden Österreichs

hierzulande im Burgenland, der Steiermark und in Kärnten zu finden

harmlos für den Menschen

Hast du Angst vor Spinnen? Ja! Die soll mir auf keinen Fall zu nahe kommen. Nein – warum denn auch. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

©Mara Lesjak / naturbeobachtung.at | Die Schwarzbäuchige Tarantel wurde im September nicht weniger als 66 Mal gemeldet. ©Dominik Moser / naturbeobachtung.at | Zur Südrussischen Tarantel sind im September 48 Meldungen eingegangen.

So oft wurden Taranteln 2026 schon gemeldet

„Wir haben von der Südrussischen mittlerweile 64 (davon 48 im September) und von der Schwarzbäuchigen 107 Meldungen (davon 66 im September)“, erklärt Naturschutzbund-Expertin Carolina Trcka-Rojas nun exklusiv gegenüber 5 Minuten. Dass es im September deutlich häufiger zu Sichtungen gekommen ist als in den Monaten davor liegt vor allem daran, dass sich die Tiere ein wärmeres Zuhause suchen und so eben auch in Wohnungs- und Häusernähe kommen. Dementsprechend werden sie von Menschen häufiger beobachtet und auch gemeldet.

Spannende Sichtungen der beiden Taranteln

Besonders spannend sei laut Trcka-Rojas eine noch nicht bestätigte sehr weit nord-westliche Sichtung der Südrussischen Tarantel aus Tulln (Niederösterreich). Bei der Schwarzbäuchigen Tarantel habe es im September mit einer Meldung aus dem Bezirk Villach-Land eine der westlichsten Meldungen der Art gegeben.

©Naturschutzbund | Die Verbreitung der Südrussischen Tarantel ist hauptsächlich im Nordosten des Landes. ©Naturschutzbund | Die Schwarzbäuchige Tarantel ist hauptsächlich im Süden und Südosten des Landes heimisch.

Was, wenn eine Tarantel im Haus oder in der Wohnung ist?

Haben sich die Spinnen erst einmal ins Haus verirrt, sollte man sie übrigens in einem Behältnis wieder zurück ins Freie bringen – und da im besten Fall gleich ein Stück weit weg. Denn: Die Spinnen erinnern sich laut Trcka-Rojas daran, wo und wie sie ins Haus gekommen sind. Für den Menschen sind beide Arten übrigens absolut ungefährlich. Begegnet man den Tieren im Freien, sollte man sie im besten Fall gar nicht stören und schon gar nicht mit nach Hause nehmen. Sie sind nämlich stark von ihrer natürlichen Wanderbewegung abhängig und können durch einen unnatürlichen Ortswechsel schnell die Orientierung verlieren.

Naturschutzbund bittet um Fotos von Tarantel-Arten

Der Naturschutzbund bittet gleichzeitig wieder darum, die Tiere zu melden, wenn man sie gefunden hat. Das geht ganz einfach über die Onlineplattform naturbeobachtung.at oder die gleichnamige App. Die hochgeladenen Sichtungen werden daraufhin untersucht und von den Experten des Naturschutzbundes bestimmt bzw. bestätigt. Fotos sollten übrigens von möglichst nahe und so scharf wie möglich gemacht werden – im besten Fall auch aus mehreren Winkeln.