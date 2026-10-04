Neue Details zu tödlichem Arbeitsunfall: Neben Achtjährigem starb auch der Hofhund

Ein achtjähriger Bub ist am Sonntagvormittag bei einem schweren Arbeitsunfall in Haibach im Mühlkreis ums Leben gekommen. Nun liegen neue Details zum Unfall vor, auch der Hofhund überlebte das Unglück nicht.

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntagvormittag auf einer Wiese nahe eines Anwesens im oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung ein tragischer Arbeitsunfall. Ein 39-Jähriger war dort mit einem Teleskoplader unterwegs, während sein achtjähriger Sohn auf seinem linken Oberschenkel saß. Der Mann wollte einen morschen Baumstumpf, der rund drei Meter aus dem Boden ragte, mit dem ausgefahrenen Teleskoparm umschieben. Laut Polizei dürfte er die Palettengabel dafür relativ weit oben am Baumstumpf angesetzt haben. Dabei geriet der Teleskoplader plötzlich ins Wanken, kippte zur Seite und überschlug sich.

Auch Hund tödlich verletzt

Durch den Unfall wurde der Achtjährige aus der Fahrerkabine geschleudert und vom Fahrzeug erfasst. Das alarmierte Notarztteam konnte nur noch den Tod des Buben feststellen. Wie die Polizei nun berichtet, befand sich während des Unglücks auch der Hofhund in unmittelbarer Nähe des Teleskopladers. Auch das Tier wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Der 39-jährige Vater konnte sich hingegen in der Kabine halten. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung im Unfallkrankenhaus Linz ambulant behandelt. Nach dem tödlichen Unfall kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam um die Angehörigen.