Nations League: Österreich im Kosovo gefordert

Am heutigen Sonntag, 4. Oktober 2026, steht das österreichische Nationalteam wieder im Länderspieleinsatz. In der XXL-Länderspielpause geht es gegen den Kosovo.

Das vierte von vier Nations-League-Spielen in dieser Länderspielpause steht für die österreichischen Fußballer an. Nachdem die Hinrunde mit sieben von neun möglichen Punkten geendet hat, liegt man drei Punkte vor dem heutigen Gegner und Irland komfortabel an der Tabellenspitze. Der Sieger der Gruppe würde in die A-Liga aufsteigen und hätte eine potentiell weitere Chance auf die EM-Qualifikation für das Endrunden-Turnier 2028, sollte es über den herkömmlichen Weg nicht funktionieren.

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Hinspiel gegen Kosovo 3:1 gewonnen

Den Kosovo – das Spiel findet im Fadil-Vokrri-Stadion in Prishtina statt – hat man in der Hinrunde vor wenigen Tagen in Wien mit 3:1 für sich entscheiden können. Dabei hat man in der ersten Halbzeit durch Treffer von David Affengruber und Junior Adamu bereits den Grundstein gelegt. Carney Chukwuemeka hat dann in der 61. Minute den Deckel drauf gemacht. Das Ehrentor durch einen Elfmeter von Edon Zhegrova in der 83. Minute war zu wenig und zu spät für den von Ex-ÖFB-Coach Franco Foda trainierten Kosovo.

Acker in Pristhina sorgt für Kritik von ÖFB-Coach Rangnick

Kritik gab es im Vorhinein jedenfalls vor allem am Rasen. Laut ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick würde dieser eher einem „Acker“ gleichkommen. Für ihn sei das schwer zu verstehen, man werde aber dennoch das beste daraus machen und versuchen, erfolgreich zu sein. Denn auch der Kosovo hat eine technisch starke Mannschaft, die mit demselben Platz klarkommen muss. Der Sieger werde laut Rangnick jene Mannschaft sein, die mit den Verhältnissen und dem Platz besser zurechtkommt.

Was ein Sieg bedeuten würde

Das Spiel gegen den Kosovo ist dabei gleich in mehrerer Hinsicht ein entscheidendes. Mit einem Sieg wird man schon sicher nicht mehr letzter, gelingt Irland im Parallelspiel gegen Israel zumindest ein Punkt, ist man sogar fix unter den Top 2 der Gruppe. Dieser Platz würde nicht nur einen Platz im Aufstiegs-Play-Off im März in der Nations League sichern sondern auch die Zugehörigkeit zum zweiten Topf für die EM-Quali-Auslosung am 6. Dezember in Belfast. Diese wäre jedenfalls mit einem Sieg garantiert. Das Spiel startet um 18 Uhr und wird live auf ORF1 übertragen.