Erdbeben erschüttert Tirol: Beben nahe Innsbruck spürbar

Am Sonntagnachmittag hat sich nahe Innsbruck ein Erdbeben ereignet. Das Beben der Magnitude 2,1 war in der Region spürbar, Schäden sind laut GeoSphere Austria nicht zu erwarten.

Wie GeoSphere Austria mitteilt, ereignete sich das Erdbeben am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, um 15.31 Uhr. Das Epizentrum lag rund fünf Kilometer nordöstlich von Innsbruck. Das Beben erreichte eine Magnitude von 2,1 und konnte von der Bevölkerung schwach bis deutlich wahrgenommen werden.

Zittern und Rütteln gemeldet

Laut dem Österreichischen Erdbebendienst berichteten Menschen unter anderem von einem Zittern sowie einem schwachen Rütteln des Gebäudes. Größere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke nicht zu erwarten. Hinweise auf Gebäudeschäden liegen laut den bisherigen Angaben nicht vor.