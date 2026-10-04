Vor 60 in Pension: Deshalb holen sich Österreicher Hilfe

Es ist eine eher seltene Form der Pension, doch einige hundert Menschen jedes Jahr dürfen deutlich vor 60 in den Ruhestand - und das auch noch abschlagsfrei. Wir haben nachgefragt, wann sich die Betroffenen dazu noch Hilfe holen.

Deutlich vor 60 abschlagsfrei in Pension klingt wie ein Traum? Ist es für hunderte Österreicher jedes Jahr aber nicht.

Deutlich vor 60 abschlagsfrei in Pension klingt wie ein Traum? Ist es für hunderte Österreicher jedes Jahr aber nicht.

Obwohl in letzter Zeit hauptsächlich von einer Erhöhung des Pensionsalters die Rede ist, gibt es in Österreich doch auch Menschen, die verdient früher in Pension gehen. Und dabei geht es um Jahre – und der Ruhestand ist komplett abschlagsfrei. Die Rede ist von der Nachtschwerarbeit und dem so genannten „Sonderruhegeld“. Wir hatten erst im August über den Fall eines Steirers berichtet, der sich sein Recht darauf erst erkämpfen musste. Alles darüber hier: Mit 57 Jahren in Pension: Arbeiter erhält 14.000 Euro.

Was ist Sonderruhegeld? Sonderruhegeld bekommen jene Menschen, die über Jahre hinweg Nachtschwerarbeit leisten und zumindest 57 (Männer) bzw. 52 (Frauen) Jahre alt sind. Zudem braucht es eine Halbdeckung. Das bedeutet, dass der Zeitraum von 360 Kalendermonaten (30 Jahre) vor dem Stichtag mindestens zur Hälfte mit Beitragsmonaten der Pflichtversicherung nach dem ASVG gedeckt sein muss. In diesen 15 Jahren müssen Nachtschwerarbeitsbeiträge entrichtet worden sein – entweder pflichtmäßig oder freiwillig, sofern die ausgeübte Tätigkeit aufgrund eines Kollektivvertrags der Nachtschwerarbeit gleichgestellt ist. Die Höhe des Sonderruhegeldes liegt gleichauf mit der Höhe der Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension, die zum Stichtag bestanden hätte und das abschlagsfrei.

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Vor 60 abschlagsfrei in Pension: Hunderte Fälle jedes Jahr

Vor etwas mehr als zwei Wochen haben wir auch bei der PVA angefragt, wie viele Menschen das hierzulande denn überhaupt betrifft. Immerhin besteht mit der Nachtschwerarbeit die Möglichkeit – sofern man genügend Beitragsjahre gesammelt hat -, mit 57 schon in Pension zu gehen, bei Frauen ist das überhaupt schon mit 52 möglich. Laut PVA sind es jedenfalls jedes Jahr hunderte Zuerkennungen. So wurden zwischen Jänner und August 2026 etwa 420 der 438 gestellten Anträge auf Sonderruhegeld auch zuerkannt. In den letzten drei kompletten Jahren waren es übrigens nie weniger als 656 Zuerkennungen, einige dürften dieses Jahr also wohl noch dazukommen. Aktuell gibt es mehr als 2.000 Menschen hierzulande, die eine solche Auszahlung beziehen – mit überwiegender Mehrheit sind das Männer. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Pension vor 60: Hunderte Österreicher gehen abschlagsfrei in den Ruhestand.

Fälle bei der Arbeiterkammer „eher selten“

Die Wiener Arbeiterkammer-Expertin Pia Zhang hat nun mit 5 Minuten über die häufigsten Probleme in solchen Fällen gesprochen und weshalb die Betroffenen überhaupt zur Arbeiterkammer (AK) kommen müssen. Laut Zhang habe man in der telefonischen Beratung manchmal Fragen zum Thema, insgesamt würden sich diese aber in Grenzen halten. Mit Blick auf die Zahlen der Zuerkennungen macht das durchaus auch Sinn. Auch Fälle sind „eher selten“, so die Expertin. Aktuell würde man zwei betreuen. Bei einem davon geht es um einen Operator eines Kraftwerks, der eben vorwiegend in der Nacht gearbeitet hat. Die für das Sonderruhegeld notwendigen Beiträge seien aber nicht bezahlt worden, er müsse und wolle sie nun selbst nachzahlen, so Zhang weiter. Er muss nun nachweisen, dass in den betreffenden Monaten und Jahren Nachtschwerarbeit vorgelegen hat, dann kann er die Beiträge nachzahlen.

Was ist Nachtschwerarbeit? wenn man in der Nacht (zwischen 22 und 6 Uhr) mindestens sechs Stunden arbeitet

wenn man in dieser Zeit Schwerarebit leistet Ein Nachtschwerarbeitsmonat liegt übrigens dann vor, wenn innerhalb eines Kalendermonats an mindestens sechs Arbeitstagen Nachtschwerarbeit geleistet wird. Erbringt ein Dienstnehmer in einem Kalendermonat weniger als sechs Arbeitstage Nachtschwerarbeit, gibt es zusätzliche Berechnungsmethoden, die helfen, dass ein solcher Monat dennoch angenommen werden kann. Beiträge für Nachtschwerarbeit werden dabei vom Dienstgeber monatlich geleistet. Diese sind auch von den Sonderzahlungen zu entrichten.

Was Betroffene beachten müssen

Die häufigsten Probleme würden laut Zhang auch genau hier liegen: in nicht bezahlten Nachtschwerarbeits-Beiträgen. „Dann geht es eben darum, wie früh man draufkommt“, erklärt die AK-Expertin gegenüber 5 Minuten. Für Unternehmen gibt es in solchen Fällen nämlich Fristen, wie lang sie die Beiträge rückwirkend noch bezahlen müssen. Das seien oft fünf Jahre, „davor verjährt es normalerweise“. Kommt man früh genug drauf, kann man eben noch was machen, ansonsten muss man die Zeiten selbst nachweisen und die Beiträge selbst nachzahlen. Denn: „Wenn man nicht als Nachtschwerarbeit gemeldet ist, dann werden die Beiträge auch nicht fällig“, weiß Zhang abschließend.