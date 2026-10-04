Urfahraner Herbstmarkt: So viele Besucher kamen heuer

Zehn Tage lang lockte der Urfahraner Herbstmarkt Besucher ans Linzer Donauufer. Nun liegt die Schlussbilanz vor: 465.000 Menschen kamen zum Jahrmarkt.

Von Freitag, 25. September, bis Sonntag, 4. Oktober, bot der Urfahraner Herbstmarkt wieder eine Mischung aus Fahrgeschäften, Gastronomie, Verkaufsständen und Veranstaltungen. Insgesamt 103 Aussteller und 72 Schausteller waren heuer dabei. Bereits zum zweiten Mal setzte die Stadt Linz auf einen früheren Start am Freitag. Laut Stadt habe sich das Konzept auch beim Herbstmarkt bewährt. Besonders das erste Wochenende profitierte vom sonnigen Wetter.

Neue Fahrgeschäfte und bekannte Klassiker

Für Abwechslung sorgten heuer auch mehrere Fahrgeschäfte, die erstmals am Urfahranermarkt vertreten waren. Dazu zählten unter anderem „1001 Nacht“, „Steamer“, „Devil Rock“, „Musikexpress“ und ein „7D Simulator“. Daneben blieben bekannte Attraktionen wie Riesenrad, Autodrom und Karussell Teil des Jahrmarkts.

Programm für alle Generationen

Auch abseits der Fahrgeschäfte gab es zahlreiche Veranstaltungen. Beim Tag der Liebe wurde etwa ein Speed Dating im Riesenrad angeboten. Der Seniorentag setzte auf Tanz, Tombola und Bingo, während der Familien-Tag Vergünstigungen und ein eigenes Unterhaltungsprogramm bot. Für Studierende gab es das ÖH Semester Opening. Weitere Programmpunkte waren unter anderem eine Weißwurstparty und das traditionelle Feuerwerk. Am letzten Tag stand anlässlich des Welttierschutztags das Thema Tiere im Mittelpunkt.

Nächster Markt im Frühjahr

Auch kulinarisch war das Angebot breit gefächert – von klassischen Jahrmarktgerichten bis hin zu veganen Speisen. In der Donaualm wurde zudem ein erweiterter, überdachter Gartenbereich angeboten. Nach zehn Tagen ist der Herbstmarkt nun vorbei. Das nächste Wiedersehen gibt es bereits im Frühjahr: Der nächste Urfahraner Markt findet von 30. April bis 9. Mai 2027 statt.