Drama am Zahmen Kaiser: Mann stürzt 60 Meter in den Tod

Am Sonntag kam es auf der Pyramidenspitze im Zahmen Kaiser in Tirol zu einem tödlichen Alpinunfall. Ein bislang unbekannter Mann stürzte beim Abstieg rund 60 Meter über steiles Felsgelände ab.

Der Unfall ereignete sich am 4. Oktober gegen 11.20 Uhr im Gemeindegebiet von Walchsee. Der derzeit noch unbekannte Bergwanderer war auf dem Wanderweg von der Pyramidenspitze in Richtung Winkelkar unterwegs. Auf rund 1.760 Metern Seehöhe kam der Mann beim teilweise seilversicherten Abstieg aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Anschließend stürzte er etwa 60 Meter über sehr steiles Felsgelände ab.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Andere Bergwanderer beobachteten den Absturz und setzten daraufhin den Alpinnotruf ab. Der alarmierte Notarzt des Notarzthubschraubers „Heli 3“ konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde anschließend mit Unterstützung des Polizeihubschraubers „Libelle“ geborgen. Zwei Alpinpolizisten waren ebenfalls bei der Bergung vor Ort.

Identität des Verstorbenen unbekannt

Wer der tödlich verunglückte Bergwanderer ist, steht derzeit noch nicht fest. Auch die genauen Umstände des Absturzes sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine gerichtliche Obduktion des Leichnams an.