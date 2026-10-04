Quad kippt um: 61-Jährige stürzt acht Meter in Wald

Eine 61-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag bei einem Quad-Unfall in Matrei am Brenner in Tirol verletzt worden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 15.40 Uhr auf einer beschränkten Forststraße im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner. Eine 61-jährige Österreicherin war mit ihrem Quad von der Fritzn-Alm kommend in Richtung Pfons unterwegs. Auf derselben Strecke fuhr ein 56-jähriger Österreicher gemeinsam mit einer Beifahrerin mit einem weiteren Quad bergauf. Beide Lenker waren berechtigt, die Forststraße zu befahren. Zwischen der sechsten und siebten Kehre begegneten sich die beiden Fahrzeuge. Dabei verlor die 61-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Quad. Das Fahrzeug kippte seitlich um, die Frau wurde dabei vom Quad geschleudert.

Frau stürzt acht Meter unter den Weg

Die 61-Jährige kam rund acht Meter unterhalb der Forststraße im angrenzenden Wald zu liegen. Der andere Quadfahrer und seine Beifahrerin leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber „Martin 7“ ins Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht.

Feuerwehr und Rettung im Einsatz

An der Unfallstelle standen die Freiwilligen Feuerwehren Matrei und Pfons mit drei Fahrzeugen und insgesamt 25 Einsatzkräften im Einsatz. Auch der Rettungsdienst, der Notarzthubschrauber „Martin 7“ und die Polizei waren vor Ort. Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet.