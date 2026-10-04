Tief über der Schweiz beeinflusst Wetter in weiten Teilen Österreichs

Ein Tief über der Schweiz sorgt in Österreich für einen wolkigen und stellenweise auch leicht regnerischen Start in den Tag. Niederschlagsfrei und sonnig bleibt es dabei wohl nur im Osten des Landes.

Das Wetter in Österreich zeigt sich zu Beginn der neuen Arbeitswoche häufig bewölkt. Grund dafür ist ein Tiefdruckzentrum in hohen Schichten über der Schweiz. Dieses sorgt bereits ab den Nachtstunden auf Montag für leichten Regen im Westen, der sich tagsüber auf die Alpensüdseite ausbreitet. Niederschlagsfrei und recht sonnig bleibt es dabei nur ganz im Osten, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Der Wind weht am Montag, 5. Oktober 2026, zudem verbreitet schwach aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen betragen laut der Meteorologen in der Früh noch vier bis 14 Grad – mit den höchsten Werten im Westen – und steigen im Tagesverlauf auf 17 bis 23 Grad an.