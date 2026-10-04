Digitale Rechnungen seit 1. Oktober: Warum SPAR, BILLA und Co. nichts ändern

Mit 1. Oktober hat es die Regierung in Österreich den Unternehmen und Geschäften hierzulande erleichtert, die Rechnungen digital anzubieten. Was aber bedeutet das genau und ändert sich was in den Supermärkten?

Erst stand der Plan einer Beleg-Lotterie im Raum, dann hat man sich doch „nur“ dazu entschieden, die Möglichkeit einer digitalen Rechnung hierzulande auszuweiten und eine solche zu ermöglichen und gleichzeitig Schritte zu setzen, um einen Betrug mit dem neuen System zu verhindern. Mit 1. Oktober 2026 wurden die Erleichterungen für die Ausstellung von digitalen Belegen, die sich viele Unternehmen gewünscht hätten, eben eingeführt. Das Finanzministerium erklärt gegenüber 5 Minuten noch einmal genauer: „Die Erleichterung ist darin zu sehen, dass neben der Zur-Verfügung-Stellung über E-Mail oder App auch die Übernahme des Belegs etwa durch das Auslesen eines QR-Codes mit dem Handy möglich ist. Durch die Einführung kommt es daher zu Erleichterungen bei der Ausstellung des digitalen Belegs.“

„Kunden können immer eine Papierrechnung bekommen“

Eine Kritik und Sorge, die viele Menschen hierzulande geäußert haben, kann man beim Finanzministerium gleichzeitig aber widerlegen. Rechnungen aus Papier müssen auf Verlangen nämlich auch weiterhin ausgestellt werden. „Kundinnen und Kunden können immer eine Papierrechnung bekommen, wenn sie das wünschen“, heißt es dazu. Und: „Unternehmen können selbst entscheiden, wie digital sie ihre Rechnungen anbieten.“ Weitere Schritte in dem Zusammenhang seien jedenfalls erst einmal nicht geplant.

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Keine Änderungen bei SPAR und Lidl

Wie sieht es diesbezüglich nun aber bei den vier großen Supermärkten und Diskontern hierzulande aus? Ändert sich bei SPAR, Lidl, HOFER und BILLA etwas an den Kassen und mit den Rechnungen? Bei SPAR verweist man gegenüber 5 Minuten auf die Rechnung per App, die es bereits seit mehreren Jahren digital gibt. Ein Angebot für Kunden ohne App etwa via QR-Code oder dergleichen sei nicht geplant. Ähnlich klingt das seitens Lidl Österreich, wo man seit 2024 auf den digitalen Kassabon in der App setzt. „Das Angebot wird von unseren Kund:innen sehr gut angenommen. Änderungen sind daher aktuell keine geplant.“ Die digitale Rechnung werde schon von über 40 Prozent der Kunden genutzt.

Auch HOFER bleibt bei App-Lösung

Und auch bei HOFER und BILLA winkt man gegenüber 5 Minuten bezüglich Änderungen oder Neuerungen gleich ab. Sowohl hier als auch da ist es in der zugehörigen App möglich, die Rechnungen auch digital zu bekommen. HOFER erklärt auf Nachfrage, dass man zwar laufend weitere Optionen evaluieren würde, um ein breiteres digitales Lösungskonzept anbieten zu können. Aber: „Bei der Ausstellung von Rechnungen mit 1. Oktober 2026 gibt es keine Änderungen.“

BILLA: Ohne jö Bonus Club-App keine digitale Rechnung

Die digitale Rechnung wird schon von rund 756.000 BILLA-Kunden, die auch beim jö Bonus Club sind und die App verwenden, angewendet. „Seit ihrer Einführung im September 2024 wurde sie bereits mehr als 63,9 Millionen Mal genutzt. Die kontinuierlich steigende Nutzung zeigt, dass digitale Services bei den Kund:innen auf hohe Akzeptanz stoßen“, weiß man bei BILLA. Dadurch konnte man auch schon rund 17.240 Kilometer an Papier einsparen. Ohne jö Bonus Club App und die dortige Aktivierung der digitalen Rechnung sei es aber nicht möglich, ebenjene zu bekommen. Eine Änderung ist vorerst auch nicht geplant, erklärt man gegenüber 5 Minuten.