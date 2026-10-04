Nervenkitzel in Pristina: Österreich holt 1:1

Das österreichische Fußball-Nationalteam holte am Sonntag in der Nations League auswärts gegen den Kosovo ein 1:1-Remis. Ein spätes Tor sicherte den ÖFB-Elf die Tabellenführung in der Liga B.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft trennte sich am Sonntag in der Nations League mit einem 1:1-Unentschieden vom Kosovo. Im Auswärtsspiel in Pristina gerieten die Gäste zunächst in Rückstand: Fisnik Asllani schoss die Hausherren in der 70. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der ÖFB-Elf folgte kurz vor dem Abpfiff. Christoph Lang nickte den Ball zum Ausgleich ein. Durch diesen späten Treffer geht Österreich als Spitzenreiter der Liga-B-Gruppe 3 in die beiden verbleibenden Partien im November.