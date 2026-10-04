SPÖ-Krise: Babler bleibt vorerst Parteichef, bekommt zwei „Aufpasser“

In den letzten Wochen wurden die Rufe nach einer Ablöse von SPÖ-Chef Andreas Babler immer lauter. Zuletzt war das auch in seiner eigenen Partei der Fall. Die Krone aufgesetzt hat dem Ganzen dann noch die „Bewerbung“ Gerhard Zeilers für den Posten Bablers, die über die Medien geschehen ist. Dieser hat SPÖ-Vergangenheit und 71 Jahre alt.

Babler bekommt Unterstützung

Am heutigen Sonntag, 4. Oktober 2026, hat die SPÖ-Führungsriege seit 14 Uhr besprochen und verhandelt. Thema war die Führungsfrage der Sozialdemokraten, die in Umfragen immer weiter absacken. Babler hat kaum noch Rückhalt parteiintern. Nun ist entschieden: Eine endgültige Ablöse von Andreas Babler erfolgt demnach vorerst nicht. Stattdessen sollen Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Klubobmann Philip Kucher künftig eine stärkere Rolle übernehmen und Babler zur Seite gestellt werden. Wie es anschließend an der Parteispitze weitergeht, soll bei einem Parteitag im März entschieden werden. Die Vorbereitungen dafür sollen maßgeblich von Holzleitner und Kucher übernommen werden.

Babler soll Regierungsposten abgeben

Auch innerhalb der Bundesregierung dürfte es zu einer Veränderung kommen. Babler soll seine Funktionen als Vizekanzler und Minister mit Jahresende abgeben. Als möglicher Nachfolger wird Finanzminister Markus Marterbauer genannt. Eine endgültige Entscheidung über die künftige Besetzung und die langfristige Führung der SPÖ steht allerdings noch aus. Damit bleibt die SPÖ auch nach den Krisengesprächen vor einem möglichen Wechsel an ihrer Spitze. Bis zum Parteitag im März soll nun die weitere Neuaufstellung vorbereitet werden.