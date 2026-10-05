Flasche auf, Feuerwehr helfen: Hinter dieser Cola steckt eine besondere Idee

Cola trinken und dabei die Feuerwehr unterstützen: Hinter „Feuerwehr Hero“ steckt eine österreichische Getränkemarke mit besonderer Mission. Von jeder verkauften Flasche fließen zehn Cent an die Feuerwehr-Community.

Mit jeder verkauften „Feuerwehr Hero“-Cola fließen zehn Cent an die Feuerwehr-Community. Selbst der Preis von 1,22 Euro spielt auf den Feuerwehr-Notruf 122 an.

Mit jeder verkauften „Feuerwehr Hero“-Cola fließen zehn Cent an die Feuerwehr-Community. Selbst der Preis von 1,22 Euro spielt auf den Feuerwehr-Notruf 122 an.

Ein Getränk mit einem besonderen Zweck: Die österreichische Marke Feuerwehr Hero will mit jeder verkauften Flasche die heimischen Feuerwehren unterstützen. Gestartet wird mit einer Cola in der 0,25-Liter-Retroflasche. Sie wird in Österreich hergestellt, ist vegan, pfandfrei und laut Hersteller vollständig recycelbar. Auch beim Preis bleibt Feuerwehr Hero dem Thema treu: Im Onlineshop kostet eine Flasche 1,22 Euro – passend zur österreichischen Feuerwehr-Notrufnummer 122.

Zehn Cent gehen an die Feuerwehr

Das Entscheidende steckt hinter dem Verkauf: Pro Flasche werden zehn Cent für Österreichs Feuerwehren bereitgestellt. Sieben Cent davon gehen laut Feuerwehr Hero an den Österreichischen Bundesfeuerwehrverband, weitere drei Cent fließen in einen Schnellhilfe-Fonds. Für Käufer soll dadurch kein zusätzlicher Aufpreis entstehen. Damit will die Marke vor allem die Menschen unterstützen, die sich tagtäglich für andere einsetzen. Feuerwehr Hero verweist auf rund 357.000 Feuerwehrleute sowie weitere 39.000 Mitglieder der Feuerwehrjugend in Österreich.

„Jeder Schluck zählt“

Das Konzept soll bewusst einfach funktionieren: Wer zur Feuerwehr-Hero-Cola greift, unterstützt mit dem Kauf automatisch die Feuerwehr. Unter dem Motto „Jeder Schluck zählt“ möchte das Unternehmen gleichzeitig auf die Bedeutung des Ehrenamts aufmerksam machen. Erhältlich ist die Cola laut Anbieter im eigenen Onlineshop sowie bereits in Geschäften in Österreich. Das Netz an Verkaufsstellen soll laufend wachsen.