Bis zu 700 Euro mehr im Jahr: Das könnte sich beim Gehalt ändern

Mehr Klarheit beim Gehalt könnte für Frauen in Österreich auch finanziell einen spürbaren Unterschied machen. Eine neue Modellrechnung kommt auf rund 700 Euro brutto zusätzlich pro Jahr.

Mehr Lohntransparenz könnte sich für Arbeitnehmerinnen in Österreich finanziell bemerkbar machen. Eine neue Modellrechnung kommt auf rund 700 Euro brutto mehr pro Jahr.

Mehr Lohntransparenz könnte sich für Arbeitnehmerinnen in Österreich finanziell bemerkbar machen. Eine neue Modellrechnung kommt auf rund 700 Euro brutto mehr pro Jahr.

Was verdienen die Kollegen für vergleichbare Arbeit? Diese Frage soll für Arbeitnehmer künftig leichter zu beantworten sein. Die EU-Lohntransparenzrichtlinie (bzw. EU-Entgelttransparenzrichtlinie) sieht dafür neue Rechte vor und könnte nach Berechnungen des Momentum-Instituts auch Auswirkungen auf die Einkommen von Frauen haben. Österreich hätte die Richtlinie bereits bis 7. Juni 2026 in nationales Recht umsetzen müssen. Die Frist wurde allerdings nicht eingehalten. Dass die Umsetzung nicht fristgerecht erfolgt ist, bestätigte Ende September auch eine parlamentarische Anfragebeantwortung von Sozialministerin Korinna Schumann, 5 Minuten hat berichtet: Lohntransparenz: Österreich hat noch immer keinen Gesetzesentwurf .

©Stefan Joham Dass die Umsetzung nicht fristgerecht erfolgt ist, bestätigte Ende September auch eine parlamentarische Anfragebeantwortung von Sozialministerin Korinna Schumann.

700 Euro mehr pro Jahr, so kommt die Rechnung zustande

Das Momentum-Institut hat anhand von Daten der Statistik Austria berechnet, welche finanziellen Auswirkungen mehr Lohntransparenz haben könnte. Ausgangspunkt sind die durchschnittlichen Bruttostundenlöhne unselbstständig Beschäftigter aus dem Jahr 2024. Demnach kamen Männer im Durchschnitt auf 29,40 Euro brutto pro Stunde, Frauen auf 25,10 Euro. Für seine Modellrechnung nimmt das Institut auf Basis internationaler Vergleichsstudien an, dass wirksame Lohntransparenz diesen Abstand um zehn Prozent verkleinern könnte. Das würde einem Plus von 43 Cent pro Arbeitsstunde entsprechen. Bei durchschnittlich 31 Wochenstunden wären das für eine Arbeitnehmerin rund 700 Euro brutto zusätzlich im Jahr. Hochgerechnet auf etwa 1,93 Millionen unselbstständig beschäftigte Frauen wären es österreichweit rund 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Wichtig dabei: Die 700 Euro sind kein fixer Betrag, den Frauen künftig automatisch erhalten. Es handelt sich um das Ergebnis einer Modellrechnung darüber, wie sich eine Verringerung der Lohnlücke auswirken könnte.

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Im zweiten Szenario geht es um 2,7 Milliarden Euro

Noch größer wird der Betrag in einem weiteren Szenario. Würde sich der durchschnittliche Lohnunterschied durch entsprechende Maßnahmen um 20 Prozent verringern, entspräche das laut Berechnung 86 Cent mehr pro Arbeitsstunde. Österreichweit ergäbe sich daraus ein zusätzliches Bruttoeinkommen für Frauen von rund 2,7 Milliarden Euro pro Jahr.

Was sich bei Gehältern ändern soll

Die EU-Richtlinie setzt aber nicht einfach höhere Löhne fest. Vielmehr sollen Beschäftigte mehr Informationen darüber erhalten können, wie sie im Vergleich zu anderen bezahlt werden. Vorgesehen ist unter anderem ein Recht auf Informationen über durchschnittliche Entgelte, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und vergleichbaren Positionen. Auch schon bei der Jobsuche soll es Änderungen geben: Unternehmen sollen das Einstiegsgehalt vor dem Bewerbungsgespräch bekanntgeben. Gleichzeitig dürfen Bewerber nicht mehr nach ihrem Gehalt bei früheren Arbeitgebern gefragt werden. Werden Rechte im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit verletzt, sieht die Richtlinie zudem Möglichkeiten auf Schadenersatz sowie Änderungen bei der Beweislast in entsprechenden Verfahren vor.

Österreich bei Lohnlücke weit hinten

Wie groß der Unterschied weiterhin ist, zeigen auch Eurostat-Daten für 2024. Demnach lagen die Bruttostundenverdienste von Frauen in Österreich um 17,6 Prozent unter jenen der Männer. Im EU-Schnitt betrug der sogenannte Gender-Pay-Gap 11,1 Prozent. Nur Estland und Tschechien wiesen laut den im Bericht angeführten Zahlen einen noch größeren Abstand auf. Wann die Lohntransparenzregeln tatsächlich vollständig in österreichisches Recht übertragen werden, bleibt damit entscheidend.